De Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam), heeft bekendgemaakt dat alle onder hen vallende verzekeringsmaatschappijen, te weten: Assuria, Fatum, Parsasco en Self Reliance, de tarieven van de Wam-verzekering per 1 augustus zullen verhogen. Volgens de verzekeringsmaatschappijen is de verhoging nodig, omdat zij in de afgelopen jaren vaker geconfronteerd zijn geraakt met het feit dat de standaard verzekerde WAM-dekking niet langer toereikend is om de schade te kunnen uitkeren, met alle nare gevolgen van dien voor de betrokkene. Verder wensen de verzekeringsmaatschappijen de gemeenschap zoveel mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van een verkeersongeval. Volgens de verzekeringsmaatschappijen zijn ook zij in de afgelopen jaren geconfronteerd geraakt met de koersstijgingen. Zij hebben alle mogelijkheden bekeken, echter hebben zij geen andere keus dan de geldende standaard WAM-dekking te verhogen. De verhoging geldt voor zowel een nieuwe verzekering als voor de bestaande polissen die verlengd moeten worden. De bedragen zijn als volgt: P1=SRD690 P2=SRD820 P3=SRD 1015 P4=SRD1365 V1=SRD 1224 V2=SRD 1416 De overige bedragen zullen nader bekend worden gemaakt.