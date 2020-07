Enkele uren nadat de regering Santokhi op donderdag 16 juli de macht had overgenomen van de regering Bouterse, heeft Fitch Ratings, Suriname opgewaardeerd. Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s, waardeerde Suriname eveneens op. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking tevens plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Ministers, Albert Ramdin, was het te verwachten dat de economische status van Suriname kort na het aantreden van de regering Santokhi, zou veranderen. “De afgelopen tien jaar is er enorm geleend, maar er is vrijwel weinig met de geleende middelen gedaan”, aldus Ramdin tegenover de media. Suriname verkeert in een financiële en economische crisis en zowel Nederland als de Verenigde Staten, hebben hun hulp aangeboden en gezegd, bereid te zijn te helpen bij het ontwikkelen van plannen die tot doel hebben Suriname hieruit te halen. Volgens Ramdin is leningen sluiten, niet de beste manier om een land op te bouwen of draaiende te houden. “Wanneer we gelden lenen, dan moet daar iets goeds mee gedaan worden. Ook moet dat leiden tot een stukje inkomensgeneratie, op deze manier zal het land tenminste iets verdienen. De komende regering zal niet op deze manier opereren, dat is nimmer de bedoeling”, aldus Ramdin. Volgens Ramdin zal het nog enige tijd duren om de economische status van Suriname wederom omhoog te krijgen, gezien de financiële problematiek enorm groot is. Ramdin benadrukt dat hij formeel nog niet kan beoordelen of de overzichten met betrekking tot de leningen die door regering Bouterse afgesloten zijn, compleet zijn. “Wanneer we dat overzicht hebben, zal nagegaan moeten worden wat de condities zijn van de leningen. Ook zullen we overwegen op welke manier we kunnen gaan tot herschikking of heronderhandeling. Dit zal allemaal blijken in een week of twee tijd, wanneer het volledig overzicht goed bestudeerd is. Ik moet wel aangeven, dat we formeel geen contact meer hebben met de heer Hoefdraad”, zegt Ramdin.