Albert Jubitana, heeft afgelopen vrijdag zijn intrede gedaan als minister van Transport, Communicatie en Toerisme. In zijn kennismakingstoespraak hield hij het personeel voor, dat Transport, Communicatie en Toerisme, drie belangrijke sectoren zijn voor de ontwikkeling van Suriname. De minister zei dat hij vanuit het bedrijfsleven de ontwikkelingen binnen de toerismesector nauwlettend heeft gevolgd en daarnaast ook affiniteit heeft met transport en communicatie. Hierdoor heeft hij enige voorkennis van het werk op het ministerie. “Het zijn sectoren die elkaar aanvullen en ervoor moeten zorgen dat ons land geheel omsloten wordt voor een evenwichtige ontwikkeling. De mobiliteit van de mensen en goederen te water, land en via de luchtwegen en de verbinding van de mens via mobiele data, zijn slechts een greep uit de vele mogelijkheden voor ontwikkeling van de bevolking”, zei de minister. ‘’Toerisme biedt ons land altijd bijzondere kansen en schept werkgelegenheid’’, aldus de bewindsman. Ondernemers in deze sector moeten volgens de minister gestimuleerd en beschermd worden. De regering legt daarom de nadruk op de versnelde ontwikkeling van al deze sectoren. COVID-19 vormt volgens Jubitana een uitdaging voor het ministerie. De negatieve effecten voor het transport van personen te water en land, zullen volgens de minister in nauw overleg met de bushouders en alle relevante actoren opgevangen worden. Om afstandsonderwijs mogelijk te maken, zouden er faciliteiten en randvoorwaarden kunnen worden aangeboden aan telecombedrijven. Deze regering is volgens Jubitana er één die dienstbaar is aan het volk, waarbij het streven is dat elke minister welvaart wil bereiken voor een ieder in alles wat hij doet. “We moeten doelgericht, transparant en eerlijk zijn tegenover elkaar en degenen die we dienstbaar moeten zijn. En we gaan geen uitdaging uit de weg om deze randvoorwaarden te scheppen. De huidige situatie vraagt van ons allen om het pad van zoeken naar oplossingen te bewandelen. Confrontaties aangaan is niet bevorderlijk, maar we moeten samenwerken. Laten we gebruik maken van alle kennis van het ministerie. Ik kan het niet alleen. We hebben elkaar nodig om resultaten te bereiken. We moeten de problemen samen aanpakken om tot goed aanvaardbare oplossingen te komen”, aldus Jubitana.