Vorige week ontstond er veel commotie in de gemeenschap toen bekend werd dat Mike Noersalim, die als interim op het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer functioneerde, gronduitgiften heeft goedgekeurd. Het betreft terreinen in het gebied dat bekend staat als ‘Cultuurtuin’. Dit gebied wordt als beschermd natuurgebied beschouwd. De Jurist Antoon Karg, zei vandaag in het programma ABC Actueel, dat de overheid de gronduitgiften op juridische gronden terug kan draaien. Ook de nieuwe minister van het ministerie van Grond- en Bosbeheer, Diana Pokie, zegt dat het algemeen belang zwaarder weegt. Inmiddels is gebleken dat zaken die in de beschikkingen zijn opgenomen , niet kloppen. Het ministerie is derhalve bezig om de een grondig onderzoek uit te voeren. “Dit is een verkeerde zaak, het is onmogelijk dat dit met de beste intentie gedaan is! We weten allemaal het plaats heeft gevonden, op het moment dat MI-Glis voor publiek gesloten was. De nieuwe regering moet ingrijpen, zodat deze botanische tuin gekoesterd wordt”, aldus Karg. Volgens Karg verbiedt de Milieuraamwet, het ontbossen van beschermde gebieden. Karg zegt, dat hij zich ervan bewust is, dat elke Suriname recht heeft op een stuk grond, maar het algemeen belang moet ook meegewogen worden. “Sommige mensen hebben niet alles doordacht. Juridisch bekeken is het onmogelijk dat je een stuk perceel aanvraagt, maar je weet niet waar het gebied is. De wilsinstemming is vereist. Als de mensen niet op de hoogte waren, moest er tenminste sprake zijn van onbevoegde vertegenwoordiging. Indien de mensen aangeven dat ze niet op de hoogte zijn, moeten ze aangifte doen, want dan is er sprake van fraude”, aldus Karg. Hij roept de mensen op die aangeven, dat hun naam wel op de gronduitgiften vermeld staan zonder dat zij iets hebben aangevraagd, om niet mee te profiteren van deze gift. Diana Pokie zegt dat ze zelf naar het gebied zal gaan, om na te kunnen gaan of de juiste procedure gevolgd is. “Ik zie bijvoorbeeld geen grenspalen. Dus we gaan na of zaken recht getrokken moeten worden of vervallen verklaard. Uiteraard zullen we met een oplossing komen”, aldus Pokie.