“De VES bespreekt geen personen”, zegt econoom en voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) Winston Ramautarsing, in het radioprogramma Welingelichte Kringen. Dit naar aanleiding van een in de media verschenen bericht, waarin gesteld wordt dat Ramautaring zou hebben gezegd dat de nieuwe regering de plank heeft misgeslagen met de benoeming van Armand Achaibersing tot minister van Financiën en Planning. Ramautarsing zei dat hij nimmer Achaibersing heeft bekritiseerd. “Het gaat namelijk om een gefabriceerd artikel. Hoe kan je een regering bekritiseren, als die niet eens de kans heeft gekregen om een fout te maken? Bovendien kom ik aan geen enkele capaciteit van geen enkele minister. Wij van de VES hebben de volle ondersteuning gegeven aan zijn beleidsvoornemen”, aldus Ramautarsing. Ik heb wel kenbaar gemaakt, dat er een gebrek is aan economen”, zegt Ramautarsing. Het beleid van een regering is volgens Ramautarsing een samenhangend integraal beleid dat uit diverse vakdelen bestaat. Volgens de VES moet het regeerakkoord wel verscherpt worden. “De VES bespreekt beleidsrealisatie, geen personen! We hebben het kabinet gefeliciteerd, want wat we de afgelopen tien jaar hebben meegemaakt, moet veranderen”, stelde Ramautarsing.