De ex- governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, die al maanden in de politiepost Richelieu in Commewijne zat, is overgebracht naar de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID). Naar de redactie verneemt, had Van Trikt op Richelieu te veel privileges zoals een eigen computer en een mobiele telefoon met internet. Het directielid van de Centrale Bank van Suriname, Faranaaz Hausil, die afgelopen dinsdag was aangehouden en in verzekering gesteld, werd vlak na haar aanhouding onwel. Zij werd vervolgens opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en onder politiebewaking onderzocht door haar internist. Op vrijdag 17 juli werd zij ontslagen uit het ziekenhuis en overgebracht naar de penitentiare inrichting Santo Boma. Hausil is afgelopen week aangehouden in het kader van het onderzoek van het Openbaar Ministerie, waarbij Robert van Trikt en Gillmore Hoefdraad, ervan worden verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti Corruptiewet. Hoefdraad wordt ook ervan verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting. Dit naar aanleiding van het feit, dat hij deze zeventien overheidsgebouwen heeft ‘verkocht’ aan de CBvS. Dit is opgenomen in het lijvig document dat procureur-generaal Roy Baidjnath Panday had toegestuurd naar De Nationale Assemblee met het verzoek om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Dit verzoek werd vervolgens door De Nationale Assemblee afgewezen. Maar gezien de ontwikkelingen en de verschillende zaken die zich hebben afgespeeld bij de Centrale Bank, kreeg het Openbaar Ministerie (OM) meer verdachten op het oog. Aan de hand van het onderzoek kan worden gesteld, dat Hausil met Van Trikt en Hoefdraad, alsook anderen die nog in beeld kunnen komen, samen heeft gespannen om het artikel 18 en 21 van de Bankwet te overtreden alsook artikel 31 van de Anti-corruptiewet. Met hun handelen hebben zij de CBvS ernstig benadeeld. De redactie van De West vermeldde eerder, dat Hausil verklaringen heeft afgelegd die in strijd met de waarheid zijn. Naar verluidt wordt Hausil nu gezien als een medeverdachte in de zwendel met de aankoop van het onroerend goed van de overheid.