Waarom kan Chan met zijn VHP zich niet terugtrekken uit de wurggreep van Brunswijk, om een regering te vormen met een meerderheid van minimaal van 26 zetels uit de VHP + NPS + BEP + PL. Mocht de PL niet willen meewerken, dan maar verder met het vormen van een minderheidsregering van 25 zetels bestaande uit de VHP + NPS + BEP. Wat betekent dat PL in 2025 politiek dood zal zijn! Aangezien de BEP vastbesloten is Chan als president in het parlement te kiezen, is het logisch om de BEP bij deze setting te betrekken. Politiek gezien zal de BEP deze samenwerking niet willen uitsluiten, vanwege de noodzakelijke zuurstof die ze krijgt om deel te nemen aan de regering om te groeien. De weg naar de Verenigde Volks Vergadering (VVV) zal zijn om de president en de vicepresident te kiezen. Bij deze verkiezing voor de VVV, met of zonder de PL, zal een numerieke meerderheid van 493 stemmen opleveren, minus 5 stemmen als de PL niet meewerkt aan deze coalitievorming, vergeleken met 448 stemmen voor de NDP en ABOP. Dit is speculatief, maar het werkt zeker. Tenzij de combinatie NDP en of ABOP-PL zal helpen bij het kiezen van Chan als president en Rusland als vicepresident in DNA. Met deze manoeuvre wordt het chantagebeleid van Brunswijk met zijn ABOP eindelijk bestraft. Dan toont Chan eindelijk daadkracht als nationale leider, want volgens verschillende Surinaamse media wil Brunswijk vicepresident worden. We kunnen natuurlijk niet vertrouwen op nepnieuws of aannames. Maar mocht blijken dat deze intenties van Brunswijk op waarheid berusten, dan schaadt dit het vertrouwen in Chan nationaal en zullen de gevolgen zeker voelbaar zijn. Het buitenland dat moet inkomen om Suriname te redden van dit financiële faillissement, zal zeker schouderophalend reageren op de persoon van Brunswijk als VP. Net als hoe men nationaal en internationaal reageerde op de vertrekkende president Bouterse, die op de opsporingslijst van Interpol prijkt. Met de verkiezing van Brunswijk als vicepresident zal deze extra politiek voer zijn voor de Paarse oppositie om harder op de nieuwe Chan-regering te beuken, wat mogelijk tot politieke onrust kan leiden. Afgezien van het feit dat delen van de Surinaamse samenleving, een etnisch Hindoestaanse-Surinamer niet als president willen accepteren. De etnische achtergrond van Brunswijk, de persoonlijke vetes met derden, de Binnenlandse Oorlog, andere onzichtbare zaken en alle Surinaamse roddels en stigmatisering, kunnen een deel van de reden zijn om zich te verzetten tegen deze coalitieregering. Tijdens de verkiezingen zat de VHP vol van “wo setting” met een duidelijke inzet voor goed bestuur, transparantie, expertise en integriteitsbeleid. Daarnaast ook om corruptie, nepotisme, patronage, racisme, discriminatie en armoede te bestrijden met een duidelijk innovatief beleid van eenheid in de regering. Hier een samenvatting van de beloften die de VHP heeft gedaan: – modellen ontwikkelen om dit geldverslindende, logge, onproductieve corrupte overheidsapparaat af te slanken, wat de budgettaire druk zou kunnen verlichten; – programma’s opzetten om deze dienstensector te versterken door deze ambtenaren te herscholen en bij te scholen, zodat de ‘zeven even mentaliteit’ kan verdwijnen; – voor voldoende werkgelegenheid zorgen door het opzetten van diverse kleinschalige projecten ter bevordering van de industrie in Suriname; – maximale inspanningen leveren om armoede te bestrijden en het oplossen van sociale vraagstukken; – zorgen voor misdaadbestrijding en voldoende burgerbescherming en buurtwachten opzetten; – internationale samenwerking inclusief herstel van de banden met Nederland; – 6 % rentetarieven voor leningen t.b.v. huizenbouw en andere financiële investeringen; – garantie voor goede curatieve en preventieve gezondheidszorg alsook goede ouderenzorg; – opzetten van een gedegen diasporabeleid wereldwijd. Laten we hopen dat we niet opnieuw opgezadeld worden met een internationaal isolatiemodel door een Interpol gezocht persoon uit Suriname te kiezen. Omdat, zoals gedacht, het benoemen van deze persoon als VP, mogelijk niet de felbegeerde immuniteit heeft. Het grillige narcistische gedrag van Brunswijk is erg verontrustend voor de burgers. Wie na 10 jaar Paars zoveel angst, apathie en verarming heeft ervaren, is niet meer bereid dit gedrag te tolereren. Anders zal de regering van Santokhi vastlopen en politieke branden blussen, uitbarstingen en of plooien gladstrijken. Tijdens de regering Venetiaan vertoonde Somohardjo hetzelfde narcistische gedrag met politieke voordelen en vooral met zijn corrupte grondbeleid. Vandaar de roep om morele herbewapening met als doel Suriname in alle sectoren te herstellen. Het Surinaamse volk rekent hier echter op en wil eindelijk van al deze bevlekte personen met zeer slechte cv’s op topposities in het land af. Ruben Kanhai [email protected]