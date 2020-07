Suriname heeft vandaag toestemming ontvangen van Global Bondholder Services Corporation, voor het verzoek van uitstel van betalingen voor de lening van USD 125 miljoen die was ingezet voor de achterstallige betaling aan Alcoa, zodat Suriname in bezit kon komen van de Afobaka-stuwdam. Suriname moest op 30 juni, een aflossingsdeel van 15 miljoen US-dollar en een rentedeel van 8 miljoen US-dollar opbrengen, wat niet was betaald vanwege het slechte financiële beleid van de regering Bouterse. Suriname was op de voorgenoemde datum niet in staat het bedrag van USD23 miljoen, te betalen voor de eerste halfjaarlijkse betaling. Daarom heeft Suriname de obligatiehouders om een herschikking van het aflossingsschema gevraagd. Vanuit de overheid is er een enorme druk ontstaan op de overheid vanwege de betalingen van rente en aflossingen van buitenlandse schulden. Suriname heeft daarom gevraagd voor herschikking voor de obligatielening die voor de duur van drie jaar was afgesloten. De 2023 Notes zijn oorspronkelijk uitgegeven op 20 december 2019 voor een totaal hoofdsom van USD 125.000.000. Op de datum van de toestemmingsverklaring bleef USD 125.000.000 in totaal hoofdsom van de 2023 Notes uitstaan. Voorstel In het voorstel aan Oppenheimer heeft Suriname gevraagd, om akkoord te gaan met wijzigingen met betrekking tot het onderpand van de dividenden bij Staatsolie en andere royalties. Na aanvaarding van de vereiste toestemmingen, zal Suriname een aanvullend contract bij het contract met de 2023 Notes en een gewijzigde en herziene rekeningenovereenkomst uitvoeren, waarbij de voorgestelde wijzigingen en de verklaring van afstand worden goedgekeurd die is goedgekeurd in de Consent Solicitation en wordt beschreven in de Consent Solicitation Statement, d.d. 30 juni 2020 (de ‘Verklaring om toestemming voor toestemming’). De voorgestelde wijzigingen en ontheffing worden pas van kracht nadat de toestemmingsbetaling is betaald. De Staat Suriname verwacht houders van 2023-bankbiljetten te betalen van wie de toestemmingen op geldige wijze zijn afgeleverd en geaccepteerd door de republiek (de ‘toestemmingsbetaling’) in overeenstemming met de toestemmingsverklaring. De voorgestelde wijzigingen en de ontheffing vereisten, dat geldige toestemmingen van houders van niet minder dan 75 procent van de uitstaande hoofdsom van de 2023 Notes van kracht werden (de ‘vereiste toestemmingen’). IMF Suriname had tot uiterlijk 10 juli 2020 om de rente te betalen die op 30 juni voldaan moest worden. Het voorstel is om een nieuw aflossingsschema op te stellen waarbij de hoofdsom van de obligaties in zeven halfjaarlijkse termijnen, te beginnen op 30 december 2020, zullen worden terugbetaald. Daarbij zal ook het verschuldigde afschrijvingsbedrag van USD 15 miljoen worden betaald. Daarna zal op elke betalingsdatum de geplande terugbetaling van de lening gelijk aan USD 18.333.333, worden betaald. Als Suriname vóór 30 december 2020 voldoet aan de IMF-voorwaarde, zal het aflossingsschema worden aangepast zodat de hoofdsom van de lening wordt terugbetaald in zes halfjaarlijkse termijnen die beginnen op 30 juni 2021. De IMF-voorwaarde is een financieringsregeling die het fonds heeft getroffen voor Suriname met inbegrip van voorwaarden in verband met de uitbetaling van middelen. Oppenheimer & Co. Inc. is de wervingsagent in verband met de toestemmingverzoek. Global Bondholder Services Corporation is de informatie- en tabelleagent in verband met de toestemming. (Bron: https://www.prnewswire.com/news-releases/republic-of-suriname-announces-successful-results-of-consent-solicitation-301090814.html)