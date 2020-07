Binnen enkele dagen moet er in De Nationale Assemblee, een nieuwe president en vicepresident van dit land bij tweederdemeerderheid (34 stemmen) worden gekozen. De kandidaten voor het presidentschap en vicepresidentschap zijn inmiddels door de partijen die de nieuwe coalitie zullen uitmaken, bekendgemaakt. Voor de VHP, de grootste partij in de coalitie, is Chandrikapersad Santokhi voorgedragen en voor de op één na grootste politieke partij ABOP, haar voorzitter Ronnie Brunswijk. Maar op de kandidaatstelling van Brunswijk, is binnen de gemeenschap een lawine van kritiek losgebarsten. Ofschoon tal van de tegenwerpingen op de kandidaatstelling van Brunswijk, schijnt deze toch de functie van vicepresident van dit land te blijven ambiëren. Brunswijk stelde gisteren als dooddoenertje, dat men hem niet als vicepresident wenst te hebben, omdat hij een ‘’Marron’’ is. Het is helemaal niet vreemd dat Brunswijk dat als reden wenst te zien, waarom hij het hoge ambt van vicepresident en voorzitter van de Raad van Ministers, niet zou mogen bekleden. Heel bewust rept de man met geen woord, waar het in wezen om gaat en dat heeft niets te maken met zijn etnische afkomst of de bevolkingsgroep waartoe hij behoort. Alvast vertelt Brunswijk er niet bij, dat hij een strafblad heeft en er twee verstekvonnissen in het buitenland tegen hem zijn uitgesproken voor drugssmokkel. Een vonnis in Nederland in de zaak “Murg” en de andere in Frankrijk in de prefectuur Bobigny dichtbij Parijs, in de zaak “Barbosa”. Zowel Nederland als Frankrijk heeft de voorzitter van ABOP gesignaleerd bij Interpol en wenst hem achter de tralies te hebben voor drugssmokkel. Voorts wenst de Nederlandse justitie hem te horen in een moordzaak, waarbij ze hem verdenkt van betrokkenheid bij dit halsdelict. Ook is er dezer dagen aangehaald, dat Brunswijk in strijd met de grondwet zou handelen, als hij vicepresident wordt, omdat hij concessiehouder is en zakelijke belangen heeft binnen de goudsector. Een man met een strafblad als vicepresident van dit land, hebben we zeker niet meer nodig na de episode van tien jaar met een Bouterse als president, die eveneens in het buitenland (lees: Nederland) wordt gezocht wegens drugshandel en ook daar een verstekvonnis op naam heeft. Ook Bouterse wordt door Interpol op verzoek van Nederland, al jaren gesignaleerd en heeft nimmer in alle vrijheid naar het buitenland kunnen reizen. Brunswijk is daarom niet in staat een schoon visitekaartje als vicepresident aan het buitenland te tonen vanwege zijn verleden en besmeurde reputatie. Dan willen we het nog niet eens hebben over zijn misdadige handelingen, gepleegd voordat de strijd in midden 1986 tussen zijn Jungle Commando en het Nationaal Leger onder leiding van Desi Bouterse losbrandde. Dat de man het nu wenst te gooien op zijn Marron afkomst, om zijn ambities richting het vicepresidentschap te blokkeren, is op zijn zachtst gezegd verwerpelijk. Heeft de man erover nagedacht, hoe de buitenlandse investeerder zal reageren indien die verneemt, dat we hier te maken hebben met de regelrechte vervanger van het staatshoofd, die twee verstekvonnissen op naam heeft in verband met handelingen die regelrecht inherent zijn aan de grensoverschrijdende misdaad? Hoe kan je als land met goed fatsoen een dergelijke figuur presenteren en van de buitenwacht, respect en waardering verwachten ? Brunswijk weet heel goed dat zijn Marron afkomst, niets te maken heeft met de bezwaren die bestaan tegen zijn verkiesbaarstelling van vicepresident van dit land. Zijn reputatie maakt dat verreweg de meeste Surinamers hem niet lusten en hem totaal ongeschikt achten vicepresident van dit land te zijn. Elke andere Marron, vrouw of man, die geen besmeurd verleden heeft en door de partij ABOP naar voren wordt geschoven, zal gelijk door de gehele gemeenschap worden gedragen. Indien Brunswijk dat zou willen inzien en uiteindelijk toch iemand anders naar voren schuift, kan hij achter de schermen toch nog behoorlijk wat invloed uitoefenen op zijn bewindslieden binnen de komende regering. In De Nationale Assemblee kan dit heerschap ook veel doen en mensen “helpen” zoals hij dat zelf heeft meegedeeld en voor ogen heeft.