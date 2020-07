‘48 procent KPS in één rang’ Vanochtend hebben politieambtenaren van het Korps Politie Suriname (KPS), zich verzameld voor het gebouw van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) aan de Mr. Dr. J.C. de Mirandastraat. Zij wilden minister Stuart Getrouw spreken, omdat zij hebben vernomen, dat enkele collega’s via een bijzondere benoeming, bevorderd zijn tot brigadier van politie. Zij zijn het hiermee niet eens, omdat er onder hen personen zijn die nooit bevorderd zijn, terwijl ze reeds veertien jaar in dienst zijn. Sommigen hebben ook de opleidingen doorlopen. “Van het KPS zit 48 procent momenteel in één rang, dit werkt gewoon niet zo! Binnen het KPS zijn er momenteel 1.118 eerste klasse agenten, 4 strepen, die benoemd moeten worden tot brigadier van politie. Dit werkt gewoon niet! Er zijn collega’s die 58 jaar zijn en de kaderopleiding doorlopen hebben, maar nog steeds in de functie van onderinspecteur zijn. Deze lopen langer dan tien jaren in dezelfde rang”, zegt vakbondsman tevens vertegenwoordiger van het KPS, Mielando Atompai, tegenover De West. Atompai zegt dat er een definitieve regeling vanwege het ministerie wordt geëist. Ook benadrukte Atompai dat het stopzetten van de kaderopleidingen in verband met corona, niet betekend dat agenten niet beëdigd kunnen worden. “De opleiding is door de komst van COVID-19 in Suriname stopgezet, omdat veiligheid van belang is. Niemand kan zeggen dat er geen beëdigingen plaatsvinden door die stopzetting van de kaderopleiding. Indien het zo is, hoe zit het dan met de groep die 14 jaren wacht? Waarom kunnen mensen niet bevorderd worden?”, aldus Atompai. Hij zei dat de beëindigingen niets te maken hebben met de machtswisseling. “Dan heeft dit niets te maken met minister Getrouw. In die 14 jaren zijn er toch verschillende ministers en regeringen geweest? Getrouw heeft mij persoonlijk gezegd, dat hij wel bereid is stukken te ondertekenen, echter moeten de collega’s eerst voorgedragen worden”, aldus Atompai. Hij hoopt dat de afspraken die gemaakt zijn met de agenten, nagekomen worden. door Orsilia Dinge