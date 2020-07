Op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, is volgens enkele bushouders, gisteren een start gemaakt met het verstrekken van nieuwe vergunningen op de verschillende routes. Dit viel niet in goede aarde, omdat volgens hen, met de bestaande vergunningen de routes reeds overvol zijn. “We zijn al jaren aan het onderhandelen over de knelpunten, echter zonder resultaat. Maar je doet wel zaken om de sector verder kapot te maken”, aldus een bushouder. Volgens de bushouders zijn de routes dusdanig overvol dat ze niet eens meer de kosten kunnen dekken, omdat de meeste mensen ook geen gebruik meer maken van het openbaar vervoer. “Na een tijdje wil iedereen een auto kopen. Nu er ook nog meer bussen op de route zijn geplaatst, kun je niet eens meer verdienen wat je voorheen verdiende”, zegt een bushouder. De bushouders zijn van mening dat er pas nieuwe vergunningen moeten worden verstrekt nadat er vergunningen zijn ingevorderd. Op die manier komen er niet te veel bussen op de routes. “De overheid kan ons niet eens behoorlijk tegemoet komen, dus moeten we genoeg kunnen rijden om de kosten toch nog te dekken”, aldus een bushouder. De bushouders geven aan dat sommige routes overvol zijn. Chauffeurs die op deze routes rijden, hebben een regeling getroffen waarbij zij om de ene dag rijden, alleen om chaos en vechtpartijen onderlig te voorkomen. De bushouders hebben aangeven het niet te zullen accepteren dat deze nieuwe vergunninghouders op de route komen en dat er sancties zullen volgen. “Als deze nieuwe jongens op de route komen, dan hebben ze een probleem”, aldus een bushouder.