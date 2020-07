Ratingbureau Moody’s heeft in navolging van Fitch Ratings, de kredietwaardigheid van Suriname verlaagd van CCC naar C. Econoom en oud-bankier Jim Bousaid, zegt in gesprek met ABC Nieuws hierover, dat Suriname volgens hem, er niet onderuit zal komen, voor steun naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te gaan. ‘’Zo kunnen we de toegang tot internationale markt en donoren verbeteren’’, aldus Bousaid. Ook zal de huidige regering een geloofwaardig hervormingsplan op moeten stellen. “De deviezeninkomsten van het land nemen af en daardoor ook de aflossingscapaciteit. Door het wanbeleid is Suriname erg verarmd”, zegt Bousaid. Dat Suriname gedowngrade zou worden, was volgens Bousaid verwachtbaar. ‘’Het is een bevestiging van het wanbeleid dat gevoerd is de afgelopen jaren. Ik ben blij dat het nu gebeurt, dit is eindrapportcijfer van de vertrekkende regering.” Bousaid gaf aan dat naast de grote financiële uitdaging waar ons land voor staat, we ook te maken krijgen met de effecten van COVID-19 die negatief werken op de overheidsfinanciën, de deviezeninkomsten en daardoor ook de mate waarin we onze schulden kunnen aflossen. Wat een rol speelt de afgelopen dagen, is een mogelijke default op de lening die via Oppenheimer is gegaan. De regering onderhandelt nu over een uitstel van de aflossing. “Suriname wil wel de rente betalen, maar de aflossing schuiven. Dat wordt door de internationale kapitaalmarkt gezien als een vorm van default. De argumenten die gebruikt zijn in het rapport zijn helder waarom er wordt gesproken over default met een negatieve outlook”, zegt Bousaid. Het wordt volgens hem een grote uitdaging voor de nieuwe regering die de zaak moet aanpakken. Volgens Bousaid hebben een aantal buitenlandse deskundigen een uitgewerkt advies gegeven aan de komende president. Maar zelf denkt hij dat we bij het IMF zullen moeten aankloppen. Daarnaast is hij van mening dat de twee obligatieleningen geherprofileerd moeten worden en niet herschikt, want dat leidt tot default. “Het taalgebruik dat ik de laatste weken hoor, is verkeerd. We moeten gaan naar herprofilering van de leningen. Het is goed als het advies dat gegeven is, wordt opgevolgd door de nieuwe regering”, aldus Bousaid.