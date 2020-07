Twee weken geleden werd Abop-voorzitter, Ronnie Brunswijk, gekozen tot voorzitter van De Nationale Assemblee(DNA) voor de zittingsperiode 2020-2025. Volgens verkregen documenten zou de nieuwe voorzitter 10 ambtenaren van politie toegewezen hebben gekregen voor zijn persoonlijke beveiliging. Dit terwijl het bewaken van de assembleevoorzitter in het verleden werd gedaan door leden van de CIVD. Het is nog niet bekend of hij deze ook toegekend zal krijgen. De brief met het verzoek om de agenten werd gericht aan de korpschef, Roberto, Prade. De redactie heeft enkele malen getracht in contact te treden met Brunswijk, echter zonder het gewenste resultaat.