Burgers zijn in de afgelopen maanden regelmatig onaangenaam door de steeds stijgende prijzen van levensmiddelen en andere producten. Winkeliers hebben toen aangegeven, dat dit te maken zou hebben met de alsmaar stijgende koers en dat zij ook afhankelijk zijn van groothandelaren die aldoor de prijzen van hun producten verhogen. Echter is volgens een winkelier reeds een verandering te merken in de situatie en vertonen de prijzen langzaam maar zeker een dalende trend. Volgens de winkelier is er dialoog ontstaan tussen de groothandel en de winkeliers en van hen naar de consument, waardoor ze elkaar hebben kunnen vinden. “We geloven niet dat de importeur bewust de prijzen van producten verhoogt, gezien hij ook afhankelijk is van de koers. We zien dat de koers al een paar weken niet stijgt, waardoor ze ook beter kunnen plannen”, zegt een winkelier. Volgens de laatstgenoemde groep, is er met de komst van de nieuwe regering meer zekerheid en een stukje vertrouwen teruggekomen. Dit is volgens de winkeliers te merken aan het afnemen van de wanorde. “Sedert de verkiezing is er een andere wending te merken in de economische sfeer. We merken dat de burgers positiever ingesteld zijn, maar ook de importeurs zien het nu beter zitten. Wij als winkeliers die daar tussen zitten, plukken er de vruchten van”, aldus een winkelier tegenover ons. De winkeliers weten, dat er collega’s zijn die nog steeds de oude prijzen hanteren, dit maakt dat de daling nog niet landelijk te merken is. “We snappen ook, dat ook zij een stukje zekerheid willen hebben, alvorens over te gaan tot prijswijzigingen, maar al te lang zal het niet meer duren”, aldus een andere winkelier. Ze hopen dat er goede dialoog blijft tussen hen en de nieuwe regering en dat niet één ondernemer wordt verrijkt, zoals bij de huidige regering heeft plaatsgevonden.