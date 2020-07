In navolging van vele voorgaande aan U gegeven adviezen publiekelijk maar mogelijk ook in privé gedaan aan de heer Brunswijk af te zien van de kandidaatstelling voor het vicepresidentschap, doet het collectief van Democraten die hebben gestemd voor een nieuwe wind en ander bewind, welke de gang naar internationale en bilaterale instituten vergemakkelijkt, thans ook het beroep op U; De mogelijke uitverkiezing van Brunswijk tot vicepresident, zal leiden tot dezelfde consequenties, als toen D.D. Bouterse werd gekozen tot president, een bijna paria staat. Brunswijk kan de republiek Suriname deze klap voor een tweede keer besparen. Bovendien zou hij vanwege de veroordeling van de bankroof, welk vonnis nog staat, niet voldoen aan de wettelijke vereisten, zich kandidaat te mogen stellen voor het president- of vicepresidentschap. Ondanks de zaken die zich in het verleden hebben afgespeeld, zijn veroordeling voor bankroof en de handelingen gepleegd tijdens de binnenlandse oorlog, waarvoor Amnestie verkregen is, heeft dit volk hem vergeven en zijn ze in vergetelheid geraakt. Het is zeer onwenselijk, maar ook niet goed voor betrokkene zelf, dat hij Suriname wederom in een netelige positie brengt. Het functioneren als D.N.A. voorzitter zal lastig zijn, maar minder schadelijk dan wanneer hij in de uitvoering zo een verantwoordelijkheid zal hebben. Hij zal zichzelf en het land in een moeilijker vaarwater manoeuvreren, dan waarin we nu al verkeren, na het desastreus financieel economisch beleid van de uitgaande regering. Het zou hem sieren en groot maken, door te erkennen, dat in het leven er soms beperkingen zijn. Juist deze erkenning zal hem onderscheiden van Bouterse. Het volk welke in duidelijke en grote meerderheid het beleid van de regering Bouterse heeft afgewezen, kijkt er naar uit of hij inderdaad zijn belofte, altijd voor het belang van Suriname te kiezen, gestand zal houden. Namens, Collectief van Democraten 2020