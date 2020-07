Stijgende schuldenlast oorzaak

Ratingbureau Moody’s Investors Service heeft gisteren de kredietwaardigheid van ons land van B3 naar Caa3 verlaagd, vanwege de grotere kans op een verslechterende wisselkoers of wanbetaling van zijn schulden. In april van dit jaar vond de laatste verlaging van onze kredietwaardigheid vanwege Moody ’s plaats. Moody’s stelt dat de rating is verlaagd als gevolg van de toenemende druk op de uitgaven in verband met het coronavirus, waardoor de financieringsbehoeften zijn toegenomen en de financiële voorwaarden ernstig zijn aangescherpt. De rating blijft negatief, verklaart het ratingbureau. “Gezien de stijging van de schuldenlast en de beperkte financieringsmogelijkheden van de regering, verwacht Moody’s dat de overheid zwaardere verliezen zal veroorzaken aan obligatiehouders, door een uitgebreidere herstructurering van de uitstaande overheidsschuld. Dit gaat verder dan het recente verzoek, om toestemming om betalingen uit te stellen, als onderdeel van een breder economisch hervormingsprogramma”, aldus de verklaring. Suriname bereikte een akkoord met de houders van ongeveer 83% van Suriname’s 9,875% 2023-obligaties, om betalingen uit te stellen nadat er op 30 juni niet was voldaan aan schuldaflossing aan Oppenheimer. ‘De regering heeft al een verzoek tot toestemming gedaan om de betaling van de hoofdsom die op 30 juni verschuldigd was uit te stellen, hetgeen volgens Moody’s wel zal worden verleend’, aldus het rapport. Moody’s voorspelt dat het reële BBP van Suriname met 4% zal krimpen en dat het begrotingstekort in 2020 10% van het BBP zal bedragen. Bron: https://www.latinfinance.com/daily-briefs/2020/7/8/suriname-sovereign-credit-rating-downgraded-by-moodys-to-caa3-from-b3