Repatrianten die nu uit Nederland komen, hoeven niet meer 14 dagen in overheidsquarantaine te verblijven. Het quarantainebeleid voor personen uit Nederland is hierdoor aangepast. Deze groep zal in thuisquarantaine worden geplaatst. Dit maakte de directeur van Volksgezondheid Cleopatra Jessurun gisteren bekend, tijdens de reguliere persconferentie van het Nationaal Covid-19 Managementteam (NCMT). De directeur, benadrukt dat deze maatregel enkel geldt voor repatrianten. Door de daling van het aantal gevallen in Nederland, is de kans op besmetting door repatrianten uit dat land heel laag. Er kwamen gisteren weer repatrianten uit Nederland in Suriname aan. Volgens de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) Danielle Veira, worden deze personen na een screening van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), naar Paramaribo vervoerd. “Daarna kunnen zij door een familielid worden opgehaald. Bij de volgende KLM-vlucht van deze week is de situatie echter anders. Deze personen kunnen door hun familie van de luchthaven worden opgehaald”, aldus Veira. Volgens Jessurun is reeds gebleken dat van de ruim 1.000 repatrianten er maar één positief is getest. Dit is ook direct opgevallen bij de screening na aankomst op de luchthaven. Jessurun zei verder dat het bij 38 procent van het aantal COVID-19-besmettingen gaat om personen die in Suriname besmet zijn geraakt, omdat ze in contact zijn gekomen met een besmette persoon. “Deze personen werden ook in quarantaine ondergebracht, nadat ze in contact waren gekomen met de besmette personen. Zie daar de voordelen van het quarantainebeleid, dat vanaf de eerste dag gehanteerd is”, zei Jessurun. Het aangepaste quarantainebeleid geldt niet voor repatrianten uit landen die nog tot hoge risicolanden behoren zoals Brazilië en de USA. Repatrianten uit deze landen zullen nu zeven dagen in overheidsquarantaine en zeven dagen in thuisquarantaine moeten verblijven. Volgens Jessurun is gebleken dat binnen vijf tot zeven dagen bekend is of iemand het virus heeft opgelopen.