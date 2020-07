Op zeer korte termijn moeten de politieke partijen die de komende coalitieregering zullen uitmaken, namelijk VHP, NPS, ABOP en PL, de namen presenteren van de personen die de portefeuilles van de toebedeelde ministeries zullen bekleden. Van bepaalde partijen is het reeds duidelijk wie de uitverkoren personen zullen zijn voor deze hoge functies. Over wie op welke post zal komen, wordt ook behoorlijk gespeculeerd. Wat inmiddels duidelijk aan het worden is, is dat binnen bepaalde partijen er behoorlijk wat wrevel is ontstaan over sommige kandidaten en waar men binnen de zogeheten politieke structuren bedenkingen heeft of helemaal geen vrede. Gisteren werd reeds bekend dat er flink wat onenigheid is ontstaan binnen de coalitiepartner de NPS, over wie er op het ministerie van Onderwijs Wetenschappen en Cultuur namens de groene partij de scepter mag gaan zwaaien. De voorzitter van het Congresbestuur mevrouw Danielle Beeldsnijder, zou als ministerskandidaat voor het voormelde ministerie naar voren zijn geschoven, zulks tot groot ongenoegen van de lagere regionen binnen de NPS, die de voorkeur geven aan mevrouw Shanti Venetiaan, die grotere populariteit zou genieten en hetgeen ook tot uiting is gekomen bij de verkiezingen in het aantal stemmen, dat op de laatstgenoemde werd uitgebracht. Ook zou mevrouw Venetiaan dochter van de oud-president, veel meer ervaring hebben op onderwijsgebied en daarom een betere kandidaat zijn dan Beeldsnijder. Dat er nu grote ontevredenheid en ruzie is ontstaan in de NPS over de kandidaatstelling van een onderwijsminister, kan gerust gezien worden als een foute start. De NPS heeft het bij de afgelopen verkiezingen, wederom niet goed gedaan . De kiezers voelden zich in onvoldoende mate aangetrokken tot de partij en hebben hun stem daarom liever uitgebracht op de VHP, die het tot 20 zetels in DNA heeft kunnen brengen. De NPS bleef op slechts 3 zetels steken en dat doet dan nu ook gelijk de vraag rijzen, of deze hoogste leiding nog wel in staat kan worden geacht, de partij wederom tot grote hoogte te leiden. Maar als we het goed willen doen in de komende vijf jaar en de partij willen doen herrijzen tot oude glorie, dan is het zeker ongepast in deze fase elkaar reeds in de haren te vliegen, en vermoedelijk ook nog de verkeerde keuzes te maken. Instede de kringen te sluiten en ons te vrijwaren van wat als vriendjespolitiek kan worden bestempeld, is men nu reeds bezig de interne sfeer te verzieken. En wie lachen er bij deze verwikkelingen binnen het ‘’groene erf’’ in hun vuistje? Juist ja , dat mogen de onverstandigen en lieden, die schijnbaar minder bevoegden naar grote hoogte denken te mogen en of moeten katapulteren, goed in overweging nemen. De NPS dient te werken aan haar volledig politiek herstel en dat kan zeker gerealiseerd worden , maar zeker niet wanneer er voor de zoveelste keer interne strijd losbarst, en zeer capabele leden uit grote teleurstelling, het groene erf verlaten. Het hoofdbestuur zal zich moeten neerleggen bij de wensen van de meerderheid, wil ze niet de indruk wekken zaken op niet democratische wijze door te drukken.