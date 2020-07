Santokhi – 29.653 Mathoera – 20.379 Rusland – 8.161 Etnel – 6.583 Brunswijk – 4.398

De VHP kwam als grote winnaar uit de bus met 20 zetels. De tweede grote winnaars zijn de Abop en de PL die ondanks de beperkingen een samenwerking zijn aangegaan en samen 10 zetels in de wacht hebben gesleept. Onze 51 volksvertegenwoordigers hebben allemaal op zeer inspirerende manier zitting genomen in ons hoogst college van staat, voorgezeten door Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk. Hiermee is geschiedenis geschreven. De volgende twee hoogste functies in onze democratische rechtsstaat, het presidentschap en vicepresidentschap, moeten nu ingevuld worden. Hiervoor is er een wettelijke bepaling in de Surinaamse grondwet en in de Wet van 5 januari 1988 vastgelegd. De VHP-voorzitter Chan Santokhi zal voorgedragen worden als presidentskandidaat en is met de meeste stemmen, namelijk 29.653, de meest gedragen kandidaat. 34 stemmen halen in DNA is een gegeven en aan de hand van het verkiezingsresultaat een ware uiting van de wil van het volk. Invulling van de 2e man of vrouw van ons land. De politieke realiteit en het politiek gebruik is, dat de voordracht van deze kandidaat toebedeeld is aan de Abop. Er is sprake van dat Brunswijk voorgedragen zal worden. Conform de Wet van 1988, kan elke Surinamer die voldoet aan de eisen, voorgedragen worden. Wie zou dat moeten en of kunnen zijn? Terugblik verkiezingsuitslag, in rangorde van het aantal verworven stemmen van de coalitieleden:Dat het aantal stemmen in relatie tot het aantal zetels per partij niet 1 op 1 staat, is bekend. Ons kiesstelsel moet op de schop. Dat is een gegeven. De Abop mag als coalitiepartner een VP-kandidaat voordragen. Brunswijk ambieert dat, terwijl genoegzaam bekend is zijn betrokkenheid bij ondernemingen en concessies. Hier zal hij afstand van moeten doen, wil hij niet in strijd zijn met artikel 96 in de grondwet in zijn functie als vicepresident. Het simpele afstand doen door deze in een stichting te stoppen, is een maas vinden in de wet, en gegeven de grootschaligheid van de handelsactiviteiten niet realistisch of op korte termijn uitvoerbaar. Voor bestuurlijke ervaring en technische kwalificaties zijn er geen bepalingen in de wet opgenomen. Ook de grondwet moet op de schop. Hoe groot zou de Abop niet zijn als zij, indien zij intern niet een geschikte kandidaat, die voldoet aan de technische en juridische eisen, een van de bovengenoemde, duidelijk gedragen politici, zou voordragen. Dit zou getuigen van groot visionair, leiderschapskwaliteiten, bescheidenheid en zelfreflectie. “Landsbelang boven partijbelang.” De Abop zou hiermee de meest gewaardeerde en gerespecteerde partij worden en het pad van technocratisch besturen inslaan. We willen allemaal gewoon een land dat deugdelijk wordt bestuurd en vertrouwen uitstraalt niet alleen lokaal maar ook internationaal. Overigens is dit ook hoe Robert Ameerali in 2010 VP werd, dus zo oneigenlijk of ver van de politieke realiteit is het niet. Politiek leiderschap is je beperkingen kennen, de juiste keuzes maken, niet voor jezelf, maar voor land en volk. Het onmogelijke is mogelijk. Dat hebben we allemaal bewezen door de NDP weg te stemmen en met het feit dat Bouterse Brunswijk moest feliciteren in DNA, ons hoogste college van staat. Suriname kan weer een gerespecteerde staat worden waar vertrouwen, integriteit en kundigheid de boventoon voeren. De Abop is bij uitstek de partij die deze nieuwe uitstraling kan bewerkstelligen. Wij zullen voor altijd trots zijn daarop.