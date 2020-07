De financiële status van Suriname is afgelopen donderdag door Fitch Ratings verlaagd van triple C naar C. De C-rating heeft betrekking op de obligatielening van USD125 miljoen bij Oppenheimer. De regering heeft de rente plus aflossing niet voldaan voor 30 juni 2020. De regering voert gesprekken met Oppenheimer om de schuld te herschikken. De obligatiehouderes hebben tot 8 juli aanstaande de tijd om te beslissen of zij meegaan met de voorstellen tot herschikking van de schuld. Volgens econoom Steven Debipersad, was de laatste rating slechts een waarschuwing en zal het resultaat er slechter uitzien als Suriname na herschikking, niet kan voldoen aan zijn aflossingsverplichtingen. Volgens Debipersad geeft de C-rating duidelijk aan, dat wij niet in staat zijn om als land onze schulden te betalen. “We hebben van de kapitaalmarkt een paar dagen ademruimte gekregen. Echter is dit heel krap om het geld op tafel te leggen”, zegt de econoom. Volgens hem is staat bij het niet kunnen voldoen aan deze betalingsverplichting, ons een slechtere positie te wachten. ‘’Enkele collega-economen, hebben dit ook voorspeld’’, zegt Debipersad. ‘’Het zou heel slecht zijn voor de economie, de banken, maar nog slechter voor Staatsolie”, aldus de econoom. Volgens hem heeft de betaling van de schuld invloed op elke Surinamer, gezien een ieder geconfronteerd wordt met de economie. Debipersad geeft aan dat gekeken wordt naar de huidige situatie, het niet erop lijkt dat de overheid in staat is deze schuld af te lossen, omdat de inkomsten door de corona-uitbraak aanzienlijk zijn afgenomen. “Zelfs de exportsectoren en onze multinationals blijken problemen te hebben. Maar we gaan ervoor moeten staan als land”, aldus Debipersad.