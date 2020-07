De bedrijfseconoom Anand Biharie, zei gisteren in een uitzending van Apintie TV, dat Suriname zijn huidige schuldenlast niet kan betalen. De nieuwe regering moet daarom geen belofte doen alsof ze daartoe in staat is, want dat zal de komende drie jaar niet gebeuren. Biharie wees erop dat de regering niet alleen de lening via Oppenheimer moet aflossen, maar ook andere openstaande rekeningen heeft. ‘’De nieuwe regering hangt zichzelf op door een hogere schuldenlast te accepteren’’, zei Biharie, doelend op het akkoord van de huidige regering die in samenspraak met de aankomende regering, de Oppenheimer lening heeft herschikt. Volgens Biharie moest de regering kiezen voor schuldsanering. De regering moest volgens Biharie op 30 juni de eerste aflossing en rente betalen aan Oppenheimer, maar is in gebreke gebleven. Op de valreep is overeengekomen dat de schuldeisers, uitstel van betaling verlenen tot 30 december 2020, waarna de lening in zeven termijnen in plaats van acht afgelost zal worden. Biharie zei dat de lening aanvankelijk in acht termijnen afgelost moest worden met ingang van 30 juni. “Nu moeten we 125 miljoen USD in zeven termijnen aflossen in plaats van acht. Dit betekent dat de lastendruk omhoog gaat. Dat is onbegrijpelijk, omdat de staatsfinancien geen hoge lasten kunnen dragen. Het was een foutief voorstel, waarmee de komende regering zichzelf ophangt”, stelde Biharie. Volgens hem hebben de oude en de nieuwe regering een paar dingen gemeen. ‘’Dat zijn failliete overheidsfinanciën, het ontoereikend liquide bankensysteem van zowel de Centrale Bank als de algemene banken en een enorme schuldenberg die vraagt om oplossing’’, aldus Biharie. De regering maakt volgens hem een valse start door het voorstel dat zij gedaan heeft. “Men moest kiezen voor sanering van de schuldpositie, omdat er de komende drie jaren geen ruimte is om de zware schuldenlast te dragen. Dat moest de komende regering beseffen. Hiermee tonen ze aan dat zij geen goed besef hebben van de situatie waarin het land verkeert. De komende regering laat zien dat ze niet met beide benen op de grond staan”, zei Biharie. Hij is van mening dat de komende regering weet dat er geen geld is, maar dat er een voorstel wordt gedaan alsof zij het geld heeft of zal hebben. Men is volgens hem ‘’heel erg onrealistisch bezig’’. Bihare zei dat de regering een beleid heeft ontwikkeld en dat wil uitvoeren, terwijl het niet het juiste is. ‘’Er is nu geen geld en de komende drie jaar, zal ons land ook geen geld hebben’’, aldus Biharie.