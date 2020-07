De demissionaire regering Bouterse die op zeer korte termijn de regeermacht in ons land zal moeten overdragen aan het nieuwe coalitiekabinet van VHP, ABOP, NPS en Pertjajah Luhur, heeft kort geleden besloten tot het versoepelen van de strengere lockdown maatregelen. De avondklok is verruimd en bepaalde bedrijven kunnen nu weer onder het toepassen van de zogeheten COVID-19 beschermende maatregelen, functioneren. Een verademing zou je zou kunnen stellen, gezien het feit dat veel bedrijven op de rand van faillissement waren beland en als de zwaarder drukkende lockdown langer zou duren, werknemers zouden worden afgevloeid. Waar vooral het COVID-19 Managementteam momenteel op rekent en hoopt, is dat we binnen deze gemeenschap volledig meewerken aan de beschermende maatregelen die moeten helpen het coronavirus te beteugelen en voorkomen, dat er een grote en nauwelijks te controleren uitbraak plaatsvindt. Een nobel streven kan dat zeker van het COVID-19 Managementteam genoemd worden. Een team dat de afgelopen maanden zijn best heeft gedaan om ons voor een totale ramp te behoeden. Zonder meer kan gesteld worden, dat dit team goed werk heeft verricht en dat door zijn goede werk, het aantal besmettingen toch is meegevallen en we blij mogen zijn, dat er zoveel mensen hersteld zijn en het aantal doden na maanden, toch nog onder de 20 is gebleven. Maar het is van het allergrootste belang dat de alertheid binnen de gemeenschap niet verslapt en we niet gaan denken, dat het gevaar geweken is en ons niets bijzonders meer kan gebeuren. Ons is door de specialisten meegedeeld, dat er nog steeds clusters zijn in stad en district die onder controle moeten worden gebracht en geëlimineerd. Ons is ook verteld, dat de situatie in Oost –Suriname en dan wel in het bijzonder Zuidoost-Suriname en wel het Lawagebied, zeer verontrustend is. Daar is het aantal besmettingen stijgende en is het zelfs zo, dat er een niet te verwaarlozen dreiging is ontstaan en nog steeds bestaat uit ons buurland Frans-Guyana, waar het aantal positief gediagnosticeerde gevallen gisteren al tegen de 5000 lag en de actieve gevallen 3000 bedroegen. Tot nog toe zijn in Frans-Guyana 1800 COVID-19 coronavirusslachtoffers genezen verklaard. Verreweg de meeste COVID-19 besmettingen zijn in de stad St. Georges die gelegen is aan de Oyapockrivier, de grensrivier met Brazilië. Het behoeft geen betoog, dat de meeste besmettingen uit het oostelijk gelegen buurland afkomstig zijn. Er zijn in Frans-Guyana 20 mensen bezweken aan het COVID-19 coronavirus. En juist omdat het aantal besmettingen in dat land zo schrikbarend hoog ligt en de Franse regering zelfs heeft besloten COVID-19 slachtoffers naar andere Franse gebieden in de regio te verplaatsen, geeft aan hoe ernstig de situatie daar is. Het vermoeden bestaat dat deze zieke mensen naar Martinique en Guadeloupe worden gebracht, omdat de medische voorzieningen aldaar beter zouden zijn. En terwijl we dat allemaal weten, is het van belang dat wij hier de situatie aan onze oostgrens nog scherper in de gaten gaan houden en meer geld daarvoor vrij maken. We hebben dan nu wel een versoepeling toegepast van de lockdown, maar moeten ervoor zorgen dat het dreigende COVID-19 gevaar uit het oosten, geen kans krijgt nog meer vernietiging in de rest van ons land te veroorzaken. Ook de mensen die woonachtig zijn in Oost-Suriname, moeten erop toezien dat er geen illegalen de grensrivieren oversteken om de verspreiding te intensiveren.