De examenleerlingen op alle niveaus gaan vandaag weer naar school, omdat zij zich moeten voorbereiden op de aankomende examens. Toen bekendgemaakt werd dat op 6 juli een herstart van het onderwijsproces zou plaatsvinden, hebben vooral ouders kritiek geleverd en zich afgevraagd hoe het kan, dat de school juist nu weer begint, terwijl ons land bijna elke dag een aantal nieuwe coronagevallen noteert. Parlementariër Patricia Etnel (NPS) heeft de ouders afgelopen zaterdag in een live video met als onderwerp: ‘Balans tussen onderwijs en volksgezondheid’, toegesproken via haar Facebook pagina. Etnel zei, dat ze de bezorgdheid van de ouders begrijpt, omdat zij ook moeder is van een zoon in de zesde klas. Etnel begrijpt de bezorgdheid, maar stelt dat het duidelijk is dat er niet binnenkort een einde komt aan het coronavirus. Het is volgens haar daarom belangrijk dat er gezamenlijk gewerkt wordt aan oplossingen, zodat de kinderen beschermd worden. “We moeten verder gaan. De toekomst wacht niet op ons en angst kan de toekomst vernietigen. We moeten onze kinderen een voorbeeld geven en er keihard tegenaan gaan. We hebben een toekomst te redden.” Etnel deelde enkele oplossingsmodellen met de kijkers. Een daarvan is dat ouders de angst moeten omzetten in durf. Dat kunnen zij doen door de kinderen beschermd te sturen naar school en door hen te vertellen, wat ze wel en niet mogen doen om zichzelf te beschermen. De scholen hebben volgens Etnel, reeds voorbereidingen getroffen om de temperatuur van de kinderen te meten. De ouders moeten ervoor zorgen dat zij hun kind(eren) een mondkapje en een spuitfles met desinfecterende handgel meegeven. Etnel vroeg ouders die zich meer kunnen permitteren, ook wat mee te geven voor kinderen uit noodlijdende gezinnen. Zij raadt ouders ook aan een pakje vochtige tissues mee te geven om de handen te vegen. Wat betreft het probleem van vieze toiletten, stelde Etnel voor dat de scholen eventueel samen met de ouders, een toiletdame kunnen inzetten die betaald zal worden om de toiletten schoon te houden, terwijl er gewerkt wordt naar een oplossing voor het nieuwe schooljaar, dat in september aanvangt. Volgens Etnel zouden de schoolnurses ook ingezet kunnen worden om samen met de leerkrachten te werken aan een veilige leeromgeving voor de kinderen. Etnel attendeerde de ouders erop hun kinderen gedurende deze dagen extra vitamines te geven of een glaasje bitter om de weerstand op te bouwen. Daarnaast moeten ouders hun kinderen genoeg water meegeven, omdat ze het warm zullen hebben. Volgens Etnel hoeven ouders niet bezorgd te zijn, omdat niet alle klassen naar school gaan. “Sommige scholen hebben één, andere twee zesde klassen. Er zal van meerdere leslokalen gebruik gemaakt worden.” Ze riep vooral op de leerkrachten de ‘’power’’ te geven die zij nodig hebben, omdat zij ook onder moeilijke omstandigheden werken. Behalve water, moeten ouders ook eten en fruit meesturen voor de kinderen, omdat de kantines gesloten blijven. “We moeten veel praten met onze kinderen en ze leren dat we niet opgeven, wat de toekomst ook zal brengen. We moeten niet opgeven. We moeten vechten en de vrees omzetten in durf”, zei Etnel. Belangrijk is dat ouders zelf ook het goede voorbeeld aan hun kinderen geven door zich ook aan de coronamaatregelen te houden. “Dit is niet het einde van virussen in de wereld. Er zullen nog meer komen, maar we moeten nu het goede voorbeeld geven aan onze kinderen, zodat zij later wanneer zij geconfronteerd raken met een ander virus, de durf hebben om het aan te vechten en te overwinnen. We hebben een toekomst te redden. En we moeten nu vechten voor een betere toekomst ondanks alles. Uw kind van de zesde klas moet doorgaan. Niet alle ouders kunnen kinderen thuis begeleiden en ze verdienen nu wel de kans om de begeleiding te krijgen via de school”, aldus Etnel. -door Priscilla Kia-