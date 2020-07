Niet alleen de betalingen vanwege de overheid lopen stroef of vinden helemaal niet plaats, maar er doen zich momenteel ook problemen voor bij andere vormen van betaling in dit land. Zo is het geen geheim meer, dat het steeds moeilijker wordt voor de doorsnee burger of instanties, om aan het cash geld te komen dat ze op de commerciële banken hebben staan. Door de COVID-19 pandemie die ook ons land heeft getroffen, is het niet meer mogelijk gewoon een bank binnen te stappen om je geldzaken af te handelen. Als burger moet je bij de grootste banken een nummer halen en slaag je er vaak genoeg niet in om binnen een uur naar binnen te mogen. Eenmaal binnen is het duidelijk, dat er maar twee of drie kassa’s open zijn en dat juist hierdoor de bediening van het publiek spaak en of uitermate traag verloopt, hetgeen voor grote irritatie bij het publiek zorgt. Komt er dan ook nog bij kijken, dat er beperkingen vanuit bepaalde banken worden opgelegd op de hoogte van het bedrag, dat de persoon in kwestie wenst op te nemen. Je kan dan wel mooi namens een bedrijf een cheque hebben uitgeschreven die noodzakelijk is voor cash betalingen van personeel, maar het is helemaal niet zeker dat het bedrag ook ter beschikking wordt gesteld, omdat de kassier doodleuk meedeelt, dat er niet voldoende geld in huis is om bepaalde ‘hoge’ bedragen, uit te keren. Een bonafide bedrijf dat reeds decennia zaken doet met een bepaalde bank, stuurt een werknemer naar de instelling met een cheque groot SRD 25.000, en krijgt maar 15.000 SRD. Er wordt gewoon meegedeeld, dat er niet meer kan worden opgenomen, omdat de bank meerdere personen en instanties wenst te helpen. Maar het is toch geld van het bedrijf dat aan de bank is toevertrouwd en nu deels wordt vastgehouden? Een ander vraagstuk dat de gemeenschap nu bezighoudt, betreft het per eind juli niet meer accepteren van cheques van personen en bedrijven. Alles moet maar giraal gebeuren volgens alle commerciële banken in dit land. Een mes op de keel ingreep vinden de meeste mensen dat, want lang niet een ieder heeft een pinpas die gekoppeld is aan een girorekening. Gewoon een veel te snelle actie van de banken om de girale betalingen door onze strot te drukken. Het is gewoon een feit dat Suriname een cash economie heeft, die je niet van de ene dag op de andere helemaal giraal kunt maken, omdat zulks makkelijker en kostenbesparend voor de banken zou zin. En al zouden alle werknemers en overige belanghebbenden razendsnel een pinpas willen hebben en aanvragen, kan dat ook niet van de ene dag op de andere. Je moet een afspraak bij de bank maken en dat duurt ook weer veel te lang en bepaalde banken hebben reeds meegedeeld, dat er voorlopig geen nieuwe pinpasjes, kunnen worden aangevraagd. Internet Banking wordt gepropageerd, maar dan moet je die mogelijkheid als burger al bezitten en onder de knie hebben. Maar het overgrote deel van de bevolking heeft dat nog niet en kan daar niet binnen de kortste keren over beschikken. En toch blijven de banken erbij, dat per 1 augustus, je het chequeboekje in de vuilniston kan deponeren. En als je toch nog snel cash geld nodig hebt als pinpashouder, dan moet je maar naar de pinautomaat die op de meeste plekken niet meer bijgevuld wordt, omdat ook de lokale banken momenteel te weinig cash in huis hebben om ze allemaal op tijd bij te kunnen vullen. Komt ervan als de grote bedrijven niet meer happig zijn om al hun cash middelen meer naar de bank te brengen, omdat ze chartaal ook niet meer in voldoende mate kunnen ophalen. Dus er is door de COVID-19 maatregelen van de banken een situatie ontstaan, waarbij de cash inbreng vanuit het bedrijfsleven ernstig in gedrang is gekomen, wat nu behoorlijke negatieve effecten sorteert voor het gangbare betalingsverkeer in dit land. Ook bij de detailhandel is men niet meer zo happig, geld naar de bank te brengen, omdat bij leveranties er ook direct in contanten moet worden afgerekend. De gewone winkelier is zich er ook van bewust dat betalingen met de pinpas, ertoe leiden dat de bedragen op de bank belanden en dat ook hij of zij, de bedragen niet gemakkelijk in cash kan opnemen. Het is dan ook niet vreemd, dat bepaalde detailhandelaren vaak genoeg aan de klant c.q. consument meedelen, dat de POS-machine bij de kassa defect is, terwijl dat niet zo is. Men wenst liever de cash betalingen, want daar kan direct mee gewerkt worden. Naar de mening van velen, is het een hoogst onaangename stap van de banken om de cheques zo snel mogelijk overboord te zetten, terwijl het overgrote gedeelte van de werkers in dit land, nog niet over een pinpas c.q. creditcard beschikt. De bankdirecteuren moeten maar in beraad gaan en een andere tijdelijke oplossing zoeken voor het voormelde vraagstuk, want op deze manier doorgaan, zal voor meerdere problemen zorgen. Alles giraal willen doen is natuurlijk wél wat het uiteindelijk moet worden, maar dan moet de voorbereiding en de uitvoering wel in de juiste volgorde geschieden en de rekeninghouders de gelegenheid krijgen, op een rustige wijze hun zaken in orde te maken. Zoals de zaak nu loopt, is absoluut onacceptabel en zorgt voor veel ongemak en wrevel.