‘Vaccin haastig afgerond, niet genoeg getest’ Wetenschappers in India hebben vorige week bekendgemaakt, dat mogelijk op 15 augustus, het vaccin Covaxin (BBV152 COVID), tegen het coronavirus wordt gelanceerd. Het vaccin is afgeleid van SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 kan veroorzaken. Het vaccin wordt ontwikkeld door de Indian Council of Medical Research (ICMR) National Institute of Virology, Pune in samenwerking met Bharat Biotech International Limited (BBIL). Volgens het instituut is dit vaccin het eerste tegen COVID-19. Het ICMR heeft aangekondigd, dat het van plan is de klinische proeven bij mensen met het vaccin, te versnellen. Ruben del Prado, publieke gezondheidsadviseur tevens arts, zegt tegenover De West, dat deze wetenschappers veel te haastig te werk zijn gegaan. “Het vaccin is haastig afgerond. Ook is het vaccin niet genoeg getest. Het duurt normaal zeker vele maanden, soms vele jaren, alvorens er een goed werkend en vooral veilig vaccin tegen een bepaalde ziekte ontwikkeld kan worden. Ik neem het hiv als voorbeeld, dat virus bestaat al bijkans veertig jaren, en er is nog geen vaccin tegen. Het samenstellen van een vaccin is een heel proces, het gaat niet als hocuspocus”, aldus Del Prado. Volgens Del Prado waarschuwt de Indian Academy of Sciences, tegen de introductie van het vaccin. “Het is onmogelijk om het binnen een maand op mensen te testen, laat staan het ter beschikking te stellen als vaccin.” De directeur-generaal van het ICMR Balram Bhargava, liet in een brief aan de directies van geselecteerde instellingen weten, dat er alles gedaan wordt voor het versnellen van klinische proeven met het eerste COVID-19-vaccin (BBV152 COVID). Del Prado zegt dat hij zich behoorlijk zorgen maakt over haastig afronden van dit proces, omdat het hierbij om mensenlevens gaat. Del Prado: “Vaccins worden jarenlang getest in verschillende fasen, en toch worden er nog weleens bijwerkingen gezien. Laat staan als dit proces zo drastisch verkort wordt. Er zijn verschillende typen coronavirussen, zoals MERS en SARS. Die zijn er al een aantal jaren en er is nog geen vaccin tegen en nu plotseling, binnen een paar maanden, is er één tegen SARS-CoV-2. Ik maak mij daar enorme zorgen over.’’ Wetenschappers in India verwachten dat een goed werkend en veilig coronavaccin ergens tegen midden of eind 2021 gereed zal zijn. “En dan nog is dat heel erg snel”, zegt Del Prado. “Voorlopig moeten ons daarom allemaal houden aan de welbekende COVID-19 preventiemaatregelen. Niet omdat die aan ons worden opgedragen, we moeten ze in acht nemen, omdat we gezond willen blijven en anderen tegen COVID-19 willen beschermen’’, aldus Del Prado.