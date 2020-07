De Nationale Assemblee (DNA) heeft vandaag in een vergadering beslist, dat de verkiezing van de president en vicepresident op maandag 13 juli aanstaande plaats zal vinden. De machtsoverdracht zal op vrijdag 17 juli aanstaande plaatsvinden. De VHP heeft Chan Santokhi voorgedragen als presidentskandidaat. Hij heeft de ondersteuning van alle leden in de partij. Voor het vicepresidentschap is er nog geen kandidaat, die moet komen uit de Abop. De krant heeft vernomen, dat de voorzitter van de Abop, Ronny Brunswijk, zich opmaakt voor deze functie. Hij zal dan Marinus Bee naar voren schuiven voor het DNA-voorzitterschap. Volgens Artikel 96 van onze Grondwet, mogen de president en de vicepresident rechtstreeks noch zijdelings deelhebber zijn in enige concessie of onderneming van welke aard dan ook, in Suriname gevestigd of aldaar bedrijf uitoefenende. Ondernemer Brunswijk zal daarom zijn concessies overdragen in een stichtingsvorm en mag verder geen bemoeienis met zaken hebben. De kandidaatstelling voor het president- en vicepresidentschap moeten tenminste drie dagen van tevoren al plaatsvinden. Een kandidaat moet ondersteund worden door tenminste zeven DNA-leden. Naast de procedure voor de verkiezing van president en vicepresident, worden in de vergadering ook de eerste, tweede en derde vervanger van vicevoorzitter Dew Sharman aangewezen. Diverse fracties zullen worden vastgesteld. Er moet ook een nieuwe parlementaire commissie benoemd worden op basis van artikel 3 lid 1 van de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19. Vandaag is de nieuwe DNA voor het eerst bij elkaar gekomen. Gisteren zijn alle DNA-leden getest op COVID-19.