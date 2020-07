Bhikarie: ‘Kleine boeren worden gedupeerd’ De boeren in Nickerie en Saramacca luiden de noodklok vanwege het tekort aan ureum voor hun gewassen, met name rijst. Volgens de boeren hebben zij al langer dan twee weken te kampen met dit probleem. De voorzitter van de Bond Surinaamse Padieproducenten (BSP), Radjoe Bhikarie, zegt aan de krant, dat de kleine rijstboeren gedupeerd worden. “De kleine boeren worden gedupeerd. De grote boeren frustreren het heel proces, en ze laten ook nog merken dat ze lak aan de kleine boeren hebben. Merkwaardig is, dat zo gauw de coördinator R. Abrahams iets over ureum zegt, gaan zaken fout of stijgt de prijs meteen. Precies dezelfde coördinator beloofde dat hij boeren van goedkoop ureum zou voorzien, echter bleek de prijs driemaal hoger dan beloofd te zijn. En we blijven op ons standpunt dat iemand woekerwinsten maakt, maar de zaak is zo duister, dat niet getraceerd kan worden wie erachter zit”, aldus Bhikarie. Volgens Bhikarie wordt het ureum gehamsterd, en is het constante tekort hieraan te wijten. De boeren doen een beroep op de toekomstige minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, om het probleem snel aan te pakken, aangezien rijst een belangrijk exportproduct is. Bhikarie: “Minister Parmessar had drie maanden terug beloofd, dat er een boot vol ureum onderweg was. Bijkans drie maanden verder, en niemand weet of die lading ooit is aangekomen. We hechten geen geloof meer aan de coördinator noch de huidige minister, dus daarom doen wij een beroep op de toekomstige minister, om de beerput open te breken.” Bhikarie hoopt dat het tekort snel wordt opgeheven, omdat de boeren zich geen tweede tekort aan ureum kunnen permitteren. “Onze slagvaardigheid is inmiddels afgenomen. Dus we kunnen het niet langer uithouden, de plantjes wachten niet. Die zijn afhankelijk van de kunstmest. De minister moet het gewas zien als een baby, het moment dat je stopt met voeden, kan het fataal aflopen. Dus we wachten op een nieuw beleid, zodat dit tekort spoedig aangepakt kan worden”, zegt Bhikarie.