Na bijkans drie maanden thuis te hebben gezeten, zullen de bushouders aanstaande maandag wederom het werk oppakken. Volgens de voorzitter van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), John Mahadewsingh, zal er alleen worden gereden onder bepaalde voorwaarden waar zowel de bushouders als de passagiers zich aan moeten houden, dit om een eventuele COVID-19 uitbraak te voorkomen. Er zal ook gereden worden volgens een nieuw tarief, dat in het komend weekend kenbaar gemaakt zal worden. “Mensen die zich niet wensen te houden aan de COVID-19 maatregelen, zullen geen gebruik kunnen maken van de bus”, zegt een buschauffeur tegenover de krant. Volgens Mahadewsingh moet hij nog met het COVID-19 Managementteam bespreken wat de maatregelen zullen worden. Waarschijnlijk zal dit gesprek vrijdag plaatsvinden. De voorzitter geeft verder aan dat het in de bedoeling ligt de coronamaatregelen publiekelijk kenbaar te maken, zodat een ieder op de hoogte is. Mahadewsingh geeft aan dat de bushouders ervoor gekozen hebben weer hun diensten te verlenen, omdat een behoorlijke tegemoetkoming vanuit de overheid uitblijft. Na de verkiezingen zijn er aldus Mahadewsingh, geen gesprekken meer gevoerd met de regering betreffende de tarieven, vandaar dat eigenhandig besloten is de tarieven te verhogen. “We kunnen niet blijven wachten op de overheid, dit terwijl het leven normaal doorgaat en er geen halt is geroepen aan onze schulden. Bovendien hebben wij ook onze gezinnen en het is tijd dat wij onze verantwoording weer oppakken”, zegt een bushouder. Volgens hem wordt slechts één groep geaccommodeerd, deze wordt ingezet om personeel te vervoeren. “De regering is wederom van plan hetzelfde te doen wanneer de kinderen naar school moeten. Ze willen een groepje inzetten om hen te vervoeren”, aldus een bushouder.