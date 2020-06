Vandaag werden er nog twee Covid-doden bijgenoteerd. Totaal zijn er tot nog toe 13 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. De eerste persoon die vanmorgen de geest gaf, was opgenomen in de ICU van het Regionaal Ziekenhuis Wanica en het tweede slachtoffer werd verpleegd in de Intensive Care Unit (ICU) van het St. Vincentius Ziekenhuis. Op dit moment worden vier personen behandeld in de ICU. Het aantal actieve gevallen staat momenteel op 280. Tot op heden zijn er 314 personen in overheidsquarantaine geplaatst en 199 mensen zijn genezen verklaard.