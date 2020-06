Beschuldigingen van massale stemfraude in Guyana kunnen ertoe leiden, dat de in diskrediet geraakte regering wordt verbannen, tenzij een rechtszitting volgende week een bitter geschil over de verkiezingsresultaten kan oplossen. De politieke belangen in Guyana zijn enorm gestegen sinds mei 2015, toen Exxon Mobil oliereserves ontdekte die potentieel meer dan USD 100 miljard 200 km (124 mijl) voor de kust waard waren – een vondst die groot genoeg is om een ​​Latijns-Amerikaans land van minder dan 1 miljoen mensen te transformeren met een bbp van USD 3 miljard, grotendeels gebaseerd op suiker, hout, melasse en bauxiet. Het huidige inkomen van 5.250 USD per hoofd van de bevolking, zal naar verwachting alleen al volgend jaar stijgen tot boven de 10.000 dollar. In de door de rechtbank afgedwongen en uitgestelde regionale en algemene verkiezingen op 2 maart, eiste de regerende president David Granger, een gepensioneerde generaal, de overwinning en controle over de vergadering op, maar werd vervolgens gedwongen een nationale hertelling te houden, omdat het duidelijk was dat er fraude gepleegd was. Uit een hertelling bleek dat de oppositiepartij de meeste stemmen had gewonnen. Aanstaande woensdag wordt er een hoorzitting gehouden in Guyana’s hoogste rechtbank, de Caribische rechtbank, om de kwestie eindelijk te regelen. Meer dan drie maanden nadat de Guyanezen naar de stembus gingen, maar er zijn tekenen dat Granger de jurisdictie van de rechtbank niet zal erkennen, waardoor de internationale gemeenschap voor een dilemma komt te staan. De uiteindelijke verkiezingsuitslag zal grote gevolgen hebben voor de toekomstige relatie van Guyana met de olie-industrie. Veel waarnemers beweren dat de huidige licentie van Exxon om oliebehoeften te winnen, opnieuw moet worden onderhandeld en weerspiegelt een diepgewortelde politieke klasse. Anderen zeggen dat Guyana aan de rand van een bonanza staat en het rijkste olieland ter wereld zal worden, gemeten naar inkomen per hoofd van de bevolking. Hoe dan ook, de impasse over het verkiezingsresultaat kan het vertrouwen van beleggers ondermijnen. (Bron: www.theguardian.com)