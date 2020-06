“We moeten zoeken naar oplossingen voor het volk en ze niet afstraffen. We zijn bezig met een plan om zaken weer te normaliseren”, zei VHP-voorzitter Chan Santokhi, afgelopen donderdag tijdens een persconferentie in partijcentrum De Olifant. Volgens hem wordt het COVID-19 Managementteam niet opgeheven, maar zullen wel de nodige aanpassingen gepleegd worden. “Wij hebben ook ons managementteam waarin we genoeg deskundigen hebben. Het is duidelijk dat we terug moeten naar normalisatie van ons financieel-economisch beleid, ons onderwijs, sport en recreatie”, aldus Santokhi. Hij geeft aan dat dat het volk onnodig wordt afgestraft, terwijl men had moeten komen met structurele oplossingen. Santokhi verwees naar de drive thru markt die werd georganiseerd door de partij, maar werd stopgezet door het managementteam. Volgens Santokhi zou de markt geen probleem moeten zijn, omdat mensen hun inkopen vanuit de auto kunnen doen, waarbij het dragen van een mondkapje verplicht is. “En dat bedoel ik met: ‘er zullen aanpassingen gepleegd worden waar nodig’, echter ontneemt dit het feit niet, dat het huidig team heel goed werk heeft verricht”, zegt de voorzitter. Volgens Santokhi is het ook geen goede zaak, dat het onderwijs- en sportgebeuren al geruime tijd platligt, terwijl in de rest van de wereld zaken aan het normaliseren zijn. Volgens de voorzitter zal dienstbaarheid weer merkbaar zijn, zonder afbreuk te doen aan het COVID-19 gebeuren. “Het plan had er allang moeten zijn, maar wij zullen het brengen’’, aldus Santokhi.