In totaal zijn er vrijdag 26 juni, 18 nieuwe COVID-19 positieven genoteerd. Met deze nieuwe gevallen is de teller opgelopen naar 200 op de COVID-19 website. Vanaf afgelopen week kan men op deze website ook lezen, hoeveel het aantal mensen is dat op de Intensive Care (IC) wordt verpleegd. Op dit moment liggen er 8 patiënten op de IC. Deze week zijn vanuit verschillende locaties personen genezen verklaard. Tot nu toe zijn 181 personen genezen verklaard. Het totaal aantal besmettingen in Suriname is 391. Het aantal personen in overheidsquarantaine is 284. Het aantal COVID-19 doden is 10. Naast het Wanica Ziekenhuis, Residence Inn en Sint Vincentius Ziekenhuis, worden nu ook mensen die positief bevonden zijn, ondergebracht in de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Het gaat om mensen die geen of minimale klachten hebben.