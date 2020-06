De afdeling Openbaar Vervoer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), is in 2019 begonnen met het ordenen van het openbaar vervoer. Sherwin Valies, hoofd van de afdeling Openbaar Vervoer, zei gisteren in het tv-programma To the Point, dat in 2019 geprobeerd is om structuren voor de administratie van bussen in orde te maken. PLO-voorzitter John Mahadewsing daarentegen, zei dat er niets is gemerkt van de ordening van de sector en dat er op straat, nog steeds een chaos is. Valies zei dat de politieke wil voor de fysieke ordening van de bussector niet aanwezig was en dat deze er daarom niet is gekomen. Hij legde uit dat er wel regels zijn gekomen voor busschauffeurs en sancties voor zij die de regels overtreden, ook was de controledienst zichtbaar en zijn de verschillende routes en vergunninghouders in kaart gebracht. Volgens Valies moet de fysieke ordening na de administratieve ordening komen. Hij hoopt daarom dat de nieuwe regering verder met het plan werkt of het verder aanscherpt. Er wordt nog steeds geklaagd over het gedrag van buschauffeurs op de weg. Volgens Mahadewsing zijn er tal van voorstellen gedaan aan het ministerie, maar die zijn nooit opgevolgd. Valies bevestigde ook de diverse voorstellen vanuit het ministerie, de bussector en andere deskundigen. ‘’Echter heeft de top er niets meegedaan’’, zei hij. Over het uitschrijven van nieuwe busroutes, zei Valies dat voor nieuwe routes, er ook wegen nodig zijn. “We kampen nu met een drukte naar het zuiden toe waar er maar drie hoofdwegen zijn, namelijk de Indira Gandhiweg, Magentakanaalweg en Martin Luther King Highway. Hoe maak ik een routenetwerk waarbij ik maar één bus op een bepaalde lijn heb? We moeten rekenig houden met de verschillende lijnen. Het gaat niet zo gemakkelijk, omdat alle routes weer op de hoofdweg komen. Er zijn rapporten geschreven, besluiten genomen en presentaties gehouden. Als we die fysieke ordening willen, moeten we geen vergunningen meer geven en minder dan de helft van de vergunningen intrekken”, stelde Valies. Toch zijn er de afgelopen jaren vergunningen verstrekt aan bushouders. Volgens Valies is dat een politiek vraagstuk waarmee het ministerie te kampen heeft. Mahadewsing gaf aan dat bijvoorbeeld niet alle bussen naar de stad hoeven te gaan. Er kan gewerkt worden met tussenstations. Wat er volgens hem moet gebeuren, is dat er een vast tarief wordt vastgesteld voor de hele route. Voor de passagiers wordt het tarief dan in twee delen opgesplitst. Tussenstations kunnen volgens hem effectief werken, omdat bepaalde mensen ook niet verplicht naar de stad hoeven om bijvoorbeeld een lijn 8 te pakken om naar de universiteit te gaan. Er zijn volgens Mahadewsing genoeg voorstellen gedaan die kunnen werken, maar de ordening blijft uit vanwege ministers die steeds een andere visie hebben. “Dat gaat niet werken. We moeten een onafhankelijk bureau hebben dat de ordening moet brengen. Ook het vergunningbeleid moet naar een particulier, daar is er geen vriendjespolitiek. Alleen zo gaan we naar een goed openbaar vervoer”, zei Mahadewsing. Valies zei dat er diverse exercities gemaakt zijn. Ook om een speciale busbaan te maken aan de Indira Gandhiweg, maar de eindverantwoordelijke is de politiek. “Het voorstel wordt gedaan aan de top, maar wanneer de politieke wil er niet is, dan komt het niet. Het ministerie heeft mooie ideeën, PLO en andere deskundigen ook, maar zonder de politieke wil, gebeurt er niets”, aldus Valies.