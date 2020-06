Vandaag is in Albina, een negende persoon in Suriname overleden aan de gevolgen van COVID-19. De achtste persoon is afgelopen vrijdag overleden. De zevende persoon die aan de gevolgen van COVID-19 is overleden, was een 52-jarige man die was opgenomen op de Intensive Care afdeling in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Het aantal active cases is nu 179. In totaal zijn tot nu toe 319 personen positief getest op COVID-19. 132 personen zijn genezen verklaard.