Het COVID-19 Managementteam heeft gisteren tijdens een bijeenkomst meegedeeld, dat de COVID-controlepost in Albina niet meer verplicht is, zolang de grens tussen Albina en Frans-Guyana gesloten is. Kort na de bijeenkomst werd de controlepost van het Streekziekenhuis Marwina (SZM) opgeheven. SZM-directeur Artie Kalloe, heeft tegenover een lokaal medium bevestigd, dat de controlepost opgeheven is, omdat de medewerkers van de post voor andere werkzaamheden die prioriteit hebben, ingezet zullen worden. Het SZM wordt nog steeds gebruikt als overheidsquarantaineplek. VHP-parlementariër en arts Dew Sharman, zegt desgevraagd, dat het niet raadzaam is de controlepost op te heffen. De oostgrens vormt volgens hem een gevaar, omdat er nog steeds illegale overstekingen plaatsvinden. “Dit is absoluut geen slimme stap van het managementteam. Het gevaar kan groter worden. Het virus kan wel voor een deel onder controle zijn, maar dat is geen vrijbrief dat we de controleposten moeten opheffen”, zegt Sharman. Volgens hem had de directie van het SZM, beter nieuwe mensen kunnen inzetten voor de post, zodat de controle gewaarborgd blijft. “Als het ziekenhuis onderbemand is, moet men juist nieuwe mensen inzetten. De oude medewerkers worden dan ingezet voor andere dringende werkzaamheden en de nieuwe vangen de controlepost op. Het aantal besmettingen neemt wel aanzienlijk af, maar deze week is er zeker nog controle nodig. Het is niet verstandig, omdat de controlepost op Stolkertsijver, bij wijze van spreken, niet deugt. Meer omdat er geen ziekenhuis op de plek is, dus men gaat een terugreis naar Albina of Paramaribo moeten maken, met alle gevolgen van dien”, aldus Sharman. Volgens Sharman was de COVID-controlepost in Albina heel belangrijk, omdat men daar in een vroeg stadium al kon traceren of er suspects cases waren. “De post moest naar mijns inziens, niet in één keer worden opgeheven, men moest nog een week observeren. Als we niet oppassen, kan het gevaar hierdoor groter worden”, aldus Sharman.