“Aan het eind van een regeerperiode kan het absoluut niet dat door de afzwaaiende regering beslissingen worden genomen, die nog meer druk leggen op de begroting van de opvolgende regering. Zulk gedrag is onethisch en dat hoort ook niet zo, tenzij het zou gaan om beslissingen genomen met betrekking tot de veiligheid of de gezondheidszorg binnen een land”, zegt DOE-parlementariër Carl Breeveld, naar aanleiding van de forse loonreeksen met TWK die door de huidige regering worden uitgekeerd en de last minute benoemingen. Breeveld geeft aan, altijd aan de bel te hebben getrokken hierover, echter is nooit naar hem geluisterd. “Ik heb er altijd achter gestaan, dat er een wet komt die zittende regeringen beperkt tot het nemen van besluiten na een verkiezingsuitslag”, zegt hij. Breeveld doet een beroep op de nieuwe regering zulks wettelijk vast te leggen, zodat we niet steeds weer hetzelfde hebben, gezien dit niet alleen zorgt voor een beperkte bewegingsvrijheid van de volgende regering, maar ook verdere achteruitgang van het land. “Wat er nu gebeurt, is absoluut niet juist en zo gaan we zeker niet om met vooral staatsmiddelen, vooral niet in een tijd waarin we te kampen hebben met een enorme economische crisis”, zegt de parlementariër. Hij geeft verder aan dat het zeker niet bij de huidige regering is begonnen, maar zegt dat je niet aan de gang kunt blijven. “Wat ik wel zeg, is dat een partij met principes zeker niet zou nadoen wat de vorige partij verkeerd heeft gedaan. Als je toch de vorige partij wilt nadoen, neem slechts de positieve zaken over”, zegt Breeveld. De parlementariër zegt ook niet blij te zijn met hoe de huidige verkiezingen verlopen zijn. “Ondanks dat de buitenlandse waarnemers hebben aangegeven, dat ondanks een paar schoonheidsfouten hier en daar, de verkiezing toch een succes was, zeg ik dat de fouten hier en daar toch wel doorslaggevend hebben gewerkt op het resultaat. Dit was één van de slechtst georganiseerde verkiezingen. In het vervolg moeten de verkiezingen georganiseerd worden door een onafhankelijke autoriteit’’, aldus Breeveld.