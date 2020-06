De total lockdown die twee weken lang in Suriname van kracht was, is met ingang van zondag 21 juni, versoepeld. President Desiré Bouterse deelde dit afgelopen zaterdag mee. Een aantal COVID-19 maatregelen zijn nog niet opgeheven, zo zullen onder andere hotels en casino’s gesloten blijven. Restaurants zijn alleen geopend voor afhaal- en bezorgservice. Eerder hadden economen gezegd, dat Suriname zich geen total lockdown kan permitteren, omdat de economie hierdoor te veel geschaad wordt. VHP-parlementariër en arts Dew Sharman, zegt tegenover De West, dat de twee weken durende total lockdown, heel zwaar is geweest voor bedrijven. “De versoepeling van de totale lockdown is een reddende hand, omdat het een zeer zware periode is geweest. De president heeft de lockdown versoepeld, omdat het COVID-19 Managementteam dat heeft geadviseerd. Echter is het niet zo, dat de totale lockdown is opgeheven om het gezeik van de samenleving. De besmettingsgebieden zijn in die twee weken door het managementteam, goed in kaart gebracht en het blijkt onder controle te zijn. Er is goed geclusterd”, aldus Sharman. “De samenleving moet nog steeds haar begrip tonen en meehelpen om het virus te bestrijden. Versoepeling is geen vrijbrief dat de maatregelen niet meer van kracht zijn en ook niet dat het virus verdwenen is. De alertheid en de persoonlijke hygiëne moet er altijd zijn. Zelfbescherming is nu meer dan ooit te voren, heel hard nodig’’, zegt Sharman. Hij zegt dat hij heeft gezien, dat vanaf het moment dat de lockdown versoepeld is, mensen voorzichtiger zijn. ‘’Het is tot de samenleving doorgedrongen, dat men zichzelf en zijn medemens moet beschermen”, zegt hij. Surinaamse artsen nodig Vanwege de klachten die coronapatiënten hebben die in het Wanica Ziekenhuis zijn opgenomen voor observatie en behandeling, is Sharman van mening dat er Surinaamse artsen nodig zijn voor de behandeling van deze patiënten. “Het is niet raadzaam dat we de Cubaanse artsen inzetten voor de behandeling van de coronapatiënten. De reden daarvoor is, dat communicatie heel belangrijk is bij zorg en gezien het hier om de eerstelijnszorg gaat, hebben we hiervoor onze eigen artsen nodig”, aldus Sharman. Volgens hem verloopt de communicatie tussen patiënt en arts zo stroef, dat de artsen de patiënt verkeerd begrijpen. “Ik moet wel zeggen dat de Cubaanse artsen goed zijn hun vak, echter is de communicatie slecht. Communicatie is ‘the key’ bij COVID-19, de patiënt moet geobserveerd worden. En in dit geval kunnen de mensen niet gemakkelijk communiceren”, aldus Sharman. Testcriteria De testcriteria bij COVID-19 patiënten zijn aangepast, zo is bij het ontslaan van patiënten geen exit test meer nodig. Wel worden de patiënten na ontslagen te zijn uit het ziekenhuis, voor een paar dagen afgezonderd van de gemeenschap. “Nogmaals, een swap geeft niet altijd 100 procent zekerheid, zo kunnen er soms verkeerde resultaten worden afgenomen. Maar elke persoon die tenminste één keer positief is getest, elk vermoedgeval ofwel suspect case, wordt 14 dagen afgezonderd van de samenleving”, zegt Sharman. Volgens hem kunnen erbij een ontslagen patiënt nog kapotte virusdeeltjes in het lichaam aanwezig zijn. “Deze persoon is echter niet meer besmettelijk voor zijn medemens”, aldus Sharman. -door Orsilia Dinge-