“Er was geen andere keus, want op dit moment is de hele economie verlamd. Dit komt voornamelijk door de maatregelen die er zijn genomen door de regering, die twee weken geleden de total lockdown aankondigde. Veel mensen die werkzaam waren binnen de particuliere sector, zijn nu werkloos, omdat een aantal bedrijven niet meer open gaan vanwege de financiële consequenties die zijn voortgevloeid uit de lockdown”, zegt Sham Binda, voorzitter van de Algemene, Kleine en Middelgrote ondernemingen in Suriname (AKMOS), tegen De West. Volgens Binda heeft de total lockdown voor enorme schade gezorgd. Hij geeft aan dat de president niet door heeft, hoeveel schade er aangericht is aan mensen en bedrijven. “Door die lockdown waren een aantal winkels gesloten en zij die open waren, hebben misbruik gemaakt van de situatie. Prijzen in die winkels zijn gigantisch omhoog gegaan. Ook binnen de horecasector weet ik dat bepaalde bedrijven niet meer open zullen gaan, vanwege de explosieve stijging van de prijzen”, aldus Binda. Verder zegt hij dat schade aan de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) enorm is, omdat een aantal van hen failliet zijn geraakt. “Deze bedrijven komen sowieso niet terug. Die ondernemers hadden leningen die zij moesten aflossen, werknemers en nutsvoorzieningen die betaald moesten worden zonder enige inkomsten. Ook moesten bepaalde ondernemers hun producten weggooien, omdat er geen afzetmarkt was. Producten als sap, uien en tomaat, kan je niet lang opslaan. Vanuit het COVID Noodfonds zou de regering deze ondernemingen tegemoet moeten komen, maar wij merken niets daarvan. Die ondernemers moeten in hun reserves gaan om de lasten te betalen. Men denkt vaak dat ondernemers veel geld bezitten, maar dat is niet zo. Wij hebben geen garantie op een salaris, de ambtenaren wel”, zegt Binda. De KMO’s zouden het volgens Binda op prijs stellen als de overheid hun producten zou kopen en deze zou gebruiken voor het samenstellen van de voedselpakketten. ‘’Bedrijven binnen de Akmos, hebben producten aan minderbedeelden gedoneerd in plaats van deze te laten bederven en weg te gooien’’, zegt hij. Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), zei dat het bedrijfsleven heeft verzocht om de total lockdown op te heffen. Hij is verheugd dat dit verzoek gehonoreerd is. “ Het was voor de bedrijven een extra druk om personeel thuis te hebben zonder productie. Mensen moeten leren omgaan met het nieuwe normaal, zodat tenminste de zware economische druk op de bedrijven gecompenseerd kan worden”, aldus Bilkerdijk. Bilkerdijk geeft aan, dat het bedrijfsleven meer verwacht van de overheid. Volgens hem heeft de regering geblunderd om de middelen slechts te gebruiken voor het verdelen van voedselpakketten. “Het was ook de bedoeling dat zeker de bedrijven die vanwege de coronacrisis een zware klap hebben ondervonden, een tegemoetkoming zouden moeten krijgen van de overheid. Dat is wereldwijd gebeurdt, dus het zou ook voor Suriname moeten gelden.” Vanuit de Asfa is, aldus Bilkerdijk, geprobeerd om producten te leveren aan de overheid door het samenstellen van de voedselpakketten. ‘’De overheid moet kijken in hoeverre zij lokale producten faciliteert binnen haar pakkettendiensten. Wij willen aan de overheid kwalitatieve producten leveren onder het keurmerk ‘Made in Su’. Daarom hebben wij dit merk ook gelanceerd, zodat de bedrijven aan kunnen tonen, dat onze producten goed genoeg zijn”, aldus de voorzitter van Asfa.