Het COVID-19 Managementteam stapt binnenkort over op een digitale dispensatieprocedure. “Met dit digitale systeem zal het verstrekken van dispensatie en het controleren van de politie op de geldigheid van de dispensatie, efficiënter verlopen”, zei Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid en lid van het COVID-19 Managementteam, gisteren tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie. Het streven is maandag 22 juni aanstaande, het QR-dispensatiescansysteem in te zetten. Het systeem is aangesloten op het netwerk van de politie. Dit zal het controlewerk voor de politieambtenaren vergemakkelijken. Dispensatie zal dan in plaats vanuit een brief, uit een barcode bestaan. “Bij controle hoeft de politie slechts de barcode te scannen om te weten of de dispensatie geldig is of niet”, legde Babel uit. Er wordt overgegaan op een digitale procedure, omdat het COVID-19 Managementteam dagelijks vele aanvragen blijft krijgen voor dispensatie en kan met deze nieuwe werkwijze sneller de aanvragen afhandelen, zonder dat burgers uit huis hoeven voor het ophalen van een dispensatieformulier. Het managementteam krijgt met Vaderdag in het vooruitzicht, veel dispensatieaanvragen voor het vieren van Vaderdag. “Voor het vieren van Vaderdag wordt er geen dispensatie verleend”, legde Babel uit. Waar wel dispensatie voor kan worden aangevraagd, zijn speciale verzoeken, zoals huwelijken en begrafenissen/crematies. Deze aanvragen moeten ruim drie dagen vooraf worden ingediend, zodat deze kunnen worden gescreend en een ieder die aanwezig moet zijn op het evenement, dispensatie krijgt.