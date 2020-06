Uitslag verkiezingen DNA bindend verklaard De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), mr. Jennifer van Dijk-Silos, heeft vrijdag in de Ballroom van Hotel Torarica, de uitslag van de verkiezingen van 25 mei 2020 bindend verklaard voor De Nationale Assemblee in alle tien kiesdistricten. In haar presentatie benadrukte Van Dijk-Silos, dat de verkiezingen van 25 mei 2020 vergeleken met die van 25 mei 2005, 25 mei 2010 en de laatste volksraadpleging, getypeerd kunnen worden als ‘’de slechtst georganiseerde verkiezingen ooit’’. De verkiezingen van 2005 waren volgens Van Dijk-Silos, de best georganiseerde in deze reeks. ‘Resort Tammenga en Pontbuiten nader bekeken’ De uitslag van de verkiezingen van de ressortraden in tien van de twaalf ressorten van het kiesdistrict I (Paramaribo) wordt wel bindend vastgesteld voor de samenleving. Het gaat om Blauwgrond, Munder, Centrum, Beekhuizen, Rainville, Latour, Livorno, Flora, Welgelegen en Weg naar Zee. De uitslag van de ressortraden Tammenga en Pontbuiten, wordt nader bekeken binnen drie weken tijd. Van Dijk-Silos stelde, dat bepaald is dat de stembureaus 185,188, en 192 van het ressort Pontbuiten en de stembureaus 205 en 206 van het ressort Tammenga, binnen 3 weken na heden nader te bekijken in aanwezigheid van het Centraal Hoofdstembureau, het hoofdstembureau van het kiesdistrict I, de leden van de te onderzoeken stembureaus en vertegenwoordigers van de politieke partijen. Het proces-verbaal van OKB wordt op basis hiervan in twee delen afgerond. Het is volgens het OKB noodzakelijk, deze vijf stembureaus nader te bekijken, omdat na rangschikking van de zeventien kandidaten, die de meeste stemmen hebben gehaald, er een miniem verschil is met de naar afnemend volgende kandidaat. Het gevolg daarvan is dat het resultaat is dat de verkiezing op ressortraad-niveau van Tammenga en Pontbuiten nog niet vastgesteld kan worden. Dit besluit heeft tot gevolg dat het resultaat van de samenstelling van de Districtsraad van Paramaribo, nog niet bindend kan worden verklaard.