Een bepaling dat alle contracten en benoemingen vanaf februari, voorwaardelijk zijn aan bekrachtiging door de inkomende regering; Beperking van bevoegdheden die het demissionair karakter wettelijk vastleggen, net als de datum van ingang; Bindende data voor het afronden van een transitie tijdlijn; Beveiliging en kantoorruimte voor de inkomende coalitie partijen.

Op de valreep werd vandaag gemeld dat Dave Abeleven, directeur op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, benoemd is tot directeur Energie Autoriteit. De voordracht van Abeleven voor deze functie werd naar verluidt al gedaan in de periode van Regilio Dodson als minister op NH. De benoeming werd echter geruime tijd aangehouden, maar ze werd deze week doorgedrukt in de Raad van Ministers. Aan deze functie is een maandelijkse bezoldiging verbonden aan ruim SRD 45.000. Dit bedrag is gelijkgetrokken met wat een directielid van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) aan bezoldiging ontvangt. In een persbericht hebben de nieuwe leiders van de aankomende coalitieregering, ook hun mening gegeven over dit soort bedenkelijke zaken. Zij hebben hun misnoegen geuit over wurgcontracten die op verschillende ministeries en parastatale bedrijven worden doorgedrukt. Volgens de leiders van de VHP, ABOP, NPS en PL worden stappen ondernomen om ‘last minute’ benoemingen door te drukken, alsmede contracten aan te gaan. “De kritiek op de chaotische en dictatoriale wij-ze waarop omgegaan wordt met de overdracht van regeerverantwoordelijkheid, is terecht. De kritiek op gedragingen in strijd met het demissionair karakter en gewoonterecht rond overdracht, waaronder, politieke benoemingen, last minute sweetheart deals, toekenning van allerlei uitkeringen met terugwerkende kracht; is deels terecht”, zegt advocaat Antoon Karg. Volgens de jurist kan de inkomende coalitie meer doen dan zich hierover beklagen. Zij kan een transitiewet maken, met daarin minimaal:“De tijd om dit in te voeren, is in de eerste 100 dagen na aantreden. Want de inkomende coalitie van morgen, is op een dag zelf een uittredende regering. En de consistentie van wetgeving, blijkt vaak een betere garantie dan nostalgie of een selectief geheugen”, zegt Karg tegenover De West.