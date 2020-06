De prijs voor een kilo kip en kipdelen, zou de afgelopen weken enorm zijn gestegen. Volgens de pluimveehouders hebben de hoge prijzen niets te maken met de situatie rond COVID-19, maar met de hoge prijzen die zij neer moeten tellen voor een pakje voer. Een ander probleem is dat de prijzen ook nog variëren per buurt. Terwijl je op bepaalde plaatsen nog een kilo kip kunt vinden voor SRD 40, kost die ergens anders SRD 75. “Je hebt mensen die hun voer goedkoop kunnen aanschaffen, die verkopen hun kip goedkoop. Maar dan heb je een andere groep die het conform de marktprijs moet doen”, zegt een pluimveehouder tegenover de krant. Hij geeft aan dat het prijsverschil ook te merken is bij de verkoop van eieren. “Bij de ene persoon kost een rek eieren SRD 45, terwijl dat elders SRD 60 is. Het zijn de mensen die voer leveren die zorgen voer het prijsverschil op de markt. Hun vrienden krijgen het spotgoed, terwijl de rest er keihard voor moet betalen. Als je het goedkoop krijgt, kun je gaan spelen met de prijzen, wat maakt dat je ook veel meer zal verkopen op gegeven moment”, geeft de pluimveehouder aan. Hij geeft aan dat door deze situatie de gemeenschap al gauw denkt dat een groep woekerwinsten probeert te maken, terwijl dit niet het geval is. De pluimveehouder zegt dat juist door de situatie rond COVID-19, de prijzen voor kip en kipdelen goedkoop hadden moeten zijn, gezien er momenteel heel weinig kan worden geëxporteerd. “Vroeger werd een deel van de eieren meegenomen naar Guyana, maar door die hele lockdown kan dat niet meer, waardoor alle afzet op de Surinaamse markt moet gebeuren’, aldus de pluimveehouder.