De wurgcontracten die de regering Bouterse II heeft afgesloten, zullen de nieuwe regering de das omdoen. De re-dactie heeft vernomen, dat de regering ‘last minute’ initiatieven heeft genomen, waarbij er contracten zijn getekend, zodat ministers en overheidsdirecteuren alsnog bevoordeeld kunnen worden. De directeur van Natuurlijke Hulp-bronnen (NH), Dave Abeleven, is op de valreep benoemd tot directeur Energie Autoriteit en zal maandelijks een salaris toucheren van bijkans SRD 45.000. Uit betrouwbare bron vernemen wij dat deze voordracht van Abeleven, reeds was gedaan toen Regilio Dodson nog minister van NH was. De benoeming was een hele tijd aangehouden. Vanwege de goedkeuring die de Raad van Ministers deze week heeft gegeven aan de benoeming, stelden de nieuwe coalitieleiders in een persbriefing, dat het om wurgcontracten gaat. VHP-parlementariër en lid van de commissie SoZaVo in De Nationale Assemblee, Mahinder Jogi, zegt desgevraagd dat het niet verstandig is om mensen ‘last minute’ te benoemen. ‘’We weten allemaal dat het zwaarder voor de komende regering en het volk zal worden, om de troep op te ruimen’’, zegt hij. “Ik had echt niet van de heer Sergio Akiemboto verwacht, dat hij als minister goedkeuring zou geven, terwijl hij in zijn achterhoofd weet dat het niet kan. Waarschijnlijk is hij besmet door de ‘NDP-cultuur’. Deze ‘last-minute’ benoeming kan gewoon niet, het land is al in grote problemen. Dat geld dat ze in directeuren gaan investeren, kon men aan andere sectoren doneren. Op deze manier dragen ze geld gewoon op een oneerlijke manier weg”, aldus Jogi. Volgens hem zal de nieuwe regering de knoop doorhakken zodat benoemingen op de juiste en eerlijke wijze geschieden. “In wezen zou een overheidsdirecteur op arbeidsovereenkomst moeten werken. Dat wil zeggen dat zij na die vijf jaren regeringstermijn, ook vertrekken net als hoe ze zijn gekomen. Wat niet gangbaar is, moet gecorrigeerd worden. De kwaliteit van onze benoemingen moet er zijn, vooral in landsbelang. Maar dit gedrag om op het laatste moment mensen te benoemen, is gewoon onkan”, zegt Jogi. De nieuwe regeerleiders VHP, ABOP, NPS en PL, vinden dat het niet kan dat er zo vlak voor de overdracht van de macht, nog benoemingen plaatsvinden. Volgens hen zullen al deze benoemingen en contracten individueel beoordeeld worden op hun rechtmatigheid, en als het noodzakelijk is, zullen ze aangevochten worden. Zij stellen dat men erop moet rekenen, dat bepaalde besluiten teruggedraaid zullen worden.