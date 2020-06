Over enkele dagen wordt onze nieuwe Nationale Assemblee geïnstalleerd en dat betekent voor bepaalde mensen uit de publieke sector, dat hun functie niet gegarandeerd is op de plek waar zij momenteel wel of niet functioneren. Naar de redactie verneemt, wordt er al enkele weken en wel na de uitslag van de verkiezingen, van alles en nog wat weggedragen uit overheidsgebouwen. Uit zeer betrouwbare bron hebben wij vernomen, dat kantoorbenodigdheden zoals laptops, printers, kantoorstoelen en andere apparatuur op de verschillende ministeries, gewoon naar huis worden meegenomen. Ook bij het Nationaal Informatie Instituut (NII), zou er naar verluidt, sprake zijn van dure apparatuur, waaronder camera’s, monitors, computers en peperdure filmapparatuur enz., die gewoon weg wordt gedragen. Deze mensen zouden naar verluidt, van huis uit diensten verlenen aan derden. Wij hebben ook vernomen, dat splinternieuwe voertuigen die de overheid in de afgelopen jaren heeft aangeschaft, overgeschreven zouden worden op naam, zodat bepaalde ambtenaren die ook kunnen behouden in afwachting van de nieuwe leiding op de verschillende ministeries.