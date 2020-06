Sinds kort hebben medewerkers uit de zorg en de veiligheidsdiensten, te kampen met een tekort aan persoonlijk beschermend materiaal (PPE, Personal Protective Equipment)). Van de leiding krijgen zij te horen dat er voorlopig een groot tekort is aan mondkapjes en ontsmettingsmateriaal. “We verlaten ons huis om ons in te zetten voor land en volk, maar er kan niet eens voldoende bescherming aan ons worden geboden. Dit terwijl wij ook onze gezinnen hebben”, zegt een politieagent (naam bekend bij de red.). De agent zegt dat door het COVID-19 Managementteam is aangegeven, dat een burger gemiddeld twee tot drie mondkapjes moet gebruiken per dag, indien het wegwerpkapjes zijn. Echter wordt van hen verwacht zeker twee dagen met één mondkapje rond te lopen, gezien er een chronisch tekort is en de bevoorrading moeilijk gaat. “Het verpleegkundig personeel en de agenten zouden de eersten moeten zijn die zich goed zouden moeten beschermen tegen het virus, gezien wij in rechtstreeks contact zijn met de burger. Er is vanuit het korps wel moeite gedaan om permanente mondkapjes te laten maken, maar die worden verkocht”, aldus de agent. Hij geeft aan dat niet een ieder de zelfgemaakte mondkapjes kan gebruiken, omdat er collega’s zijn die het er benauwd van krijgen. Ook het verplegend personeel dat werkzaam is in de quarantaineruimtes, heeft te maken met het tekort. ‘’Door het tekort kunnen wij niet eens optimaal verwisselen. We proberen zeker twee mondkapjes op dagbasis te gebruiken, terwijl dit onder normale omstandigheden meer zou moeten zijn. Aan de mensen in quarantaine wordt ook geadviseerd dat indien zij van huis uit een mond/neusbedekking kunnen krijgen, het meegenomen is”, zegt een verpleegster die anoniem wil blijven.