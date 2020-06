De Surinaamsche Bank zal haar dienstverlening niet meer via het hoofdkantoor te Paramaribo aanbieden, maar vanuit haar filiaal te Maretraite;

Voor actuele en specifieke informatie over de dienstverlening, raadpleeg de website en social mediapagina’s van uw huisbank.

Zoals in het voorgaande persbericht aangegeven, zullen de banken de komende week en wel vanaf dinsdag 16 juni 2020, de gepensioneerden die niet beschikken over een pinpas tegemoetkomen. Gedurende de beperkte openingstijden die momenteel gehanteerd worden en binnen de geldende maatregelen van het COVID managementteam, zal deze doelgroep in de gelegenheid worden gesteld om hunpensioengelden per kas te ontvangen in de bank.Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met uw huisbank, alvorens de bank te bezoeken.