De vierde Covid-19 dode is vandaag genoteerd in Suriname. Het gaat hierbij om een Braziliaan die illegaal het land was binnen gekomen. De Braziliaan is als de 11e case positief getest op 18 mei. Vanaf 28 maart waren er geen mensen meer in Suriname positief getest. De Braziliaan was samen met 14 anderen opgepakt bij de marinebasis van Nieuw Amsterdam. De rest van de illegalen waren in quarantaine geplaatst en negatief getest.