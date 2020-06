Overste Daniella Veira heeft tijdens een laatst gehouden persbrieving aangegeven, dat de winkels gedurende de total lockdown, open zullen zijn voor het publiek van zeven uur in de ochtend tot twee uur in de middag, zodat burgers de benodigde inkopen kunnen doen. Op woensdag en zondag moeten de winkels gesloten zijn. Een probleem is dat de meeste van de schappen nu al leeg zijn. Niet alleen klanten, ook winkeliers klagen, zij zeggen dat er niet op tijd producten worden geleverd. Ook zijn volgens hen de prijzen zodanig gestegen, dat ze niet altijd in staat zijn een nieuwe partij aan te schaffen. De winkels zijn open, maar als de schappen zo goed als leeg zijn, dan valt er niets te kopen. Een ander probleem is dat de winkels dan wel open zijn, maar de consument wordt geconfronteerd met torenhoge prijzen. Midden in de maand, waar haalt de gemiddelde burger het geld vandaan? Chinese winkels die open zijn, maar hun spullen aan de man brengen via een luikje, zorgen ook voor frustratie bij de klant. Voor zo een winkel staan vaak lange rijen met alle gevolgen van dien. De winkelier vindt dit misschien een goede manier om zichzelf te beschermen, maar te veel mensen bij elkaar is een ander gevaar. Aan een winkelier die het Nederlands (of Sranantongo) niet goed beheerst, is het ook niet altijd makkelijk om uit te leggen welk product nodig is. Los van de lange rij, raakt de samenleving ook nog geconfronteerd met zo een dergelijke situatie. Dit zorgt voor heel wat conflicten tussen de winkelier en de burgers. Doordat veel winkels kampen met bijna lege schappen, zijn burgers ook gedwongen om naar meerdere winkels te gaan om al hun boodschappen te kunnen halen. Er is een tekort aan diverse producten, zoals brood en melk. Mensen staan in de rij van een bakkerij om alsnog een pakje brood aan te kunnen schaffen. Natuurlijk moet een verdere uitbraak van het virus voorkomen worden, maar waarom de winkels niet op woensdag en zondag geopend mogen zijn, is niet duidelijk. Het heeft er veel van dat de regering doet aan paniekvoetbal.