Kolonel Jerry Slijngard, coördinator van het NCCR en lid van het COVID-19 Managementteam, is onlangs positief getest op het coronavirus. Dit heeft de directeur van Directoraat Nationale Veiligheid, overste Daniëlle Veira, bevestigd. Slijngard is inmiddels in quarantaine en zijn situatie is stabiel. Slijngard uitte afgelopen weekend nog zijn teleurstelling tijdens de persconferentie van het COVID-19 Managementteam. Slijngard maakte duidelijk, dat naar een heel ander systeem zal worden overgegaan. “Men moet luisteren, de maatregelen in acht nemen, zodat we zaken weer onder controle kunnen krijgen. Men moet de ernst van de zaak beseffen en zijn eigen verantwoordelijkheid nu nemen. Ook personen in de frontlinie zijn nu besmet en vallen dus uit, omdat ze in quarantaine moeten. We kunnen het echt wel beter als samenleving”, zei Slijngard.Slijngard haalde toen al aan, dat er een probleem ontstaat, omdat de quarantaineplekken vol raken. Hij legde uit, dat COVID-19 positief geteste personen die a-symptomatisch zijn, niet in ziekenhuizen zullen worden opgevangen, maar in alternatieve locaties. Tot nu wordt er bij elke persoon die positief is getest, een proces van contact tracing ingezet. Patiënten en hun contactpersonen worden opgehaald en in overheidsquarantaine geplaatst afhankelijk van hun gezondheidssituatie. Het aantal positief geteste mensen in Suriname is tot op dit moment 168. Er zijn nu 157 actieve cases, 9 personen zijn genezen en 2 personen zijn overleden. 241 personen zijn in quarantaine.