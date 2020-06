Wereldwijd worden de COVID-tellers van alle landen dagelijks bijgehouden. Die van Suriname staat momenteel op 196 positief geteste gevallen en de teller zal in de komende weken nog toenemen, als de doorsnee burger zich niet houdt aan de maatregelen die gepaard gaan met de total lockdown. Landelijk zijn er al meer dan 1.160 COVID-19 testen uitgevoerd. Hierbij heeft ongeveer 75 procent geen symptomen en daardoor geen dringende behoefte aan zorg. Deze groep is wel in isolatie geplaatst, maar hoeft niet in het ziekenhuis opgenomen te worden. De overige 25 procent is opgenomen in het Regionaal Ziekenhuis Wanica, waarvan ongeveer 7 procent op de IC ligt. Deze informatie werd afgelopen weekend bekendgemaakt door directeur Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun. Sinds zondag 7 juni is het aantal coronagevallen fors toegenomen, binnen 48 uur passeerde de COVID-teller de 100 actieve gevallen. Volgens velen in de samenleving kwam deze stijging ongeloofwaardig over, vooral omdat ons land eerst bijna coronavrij was. Veel mensen waren zelfs van mening, dat de teller op de COVID-19 website, gemanipuleerd werd. Het COVID-19 Managementteam had al eerder aangegeven, dat de samenleving kon verwachten, dat de teller ver boven de 100 zou komen, omdat er volgens hen sprake is van ‘community spreading’. De teller wordt niet gemanipuleerd, er is een team van artsen ingezet dat de swaps afneemt en de resultaten daarvan doorgeeft aan het COVID-19 Managementteam. De artsen en het managementteam hebben een eed afgelegd, niet te zullen frauderen met de informatie die zij krijgen. Het is begrijpelijk, dat de samenleving vanwege paniek, het vermoeden heeft dat de teller gemanipuleerd wordt. Een groot deel van de positieve gevallen vertoont geen symptomen en heeft dus geen ziekteverschijnselen, maar wordt wel geregistreerd. Dat maakt dat de teller stijgt. Het is belangrijk om deze mensen te registreren, omdat zij alsnog (ernstig) ziek kunnen worden. De teller creëert een soort angst binnen de samenleving, velen hebben het gevoel dat corona nu wel erg dicht bij is. Dat is ook zo, vandaar dat het belangrijk is dat een ieder zich houdt aan de maatregelen die uitgevaardigd zijn door de overheid. Bij de eerste uitbraak steeg de teller niet met tientallen tegelijk, omdat de bronnen bekend waren, waardoor men een verspreiding kon indammen. Bij de tweede uitbraak keer was de bron niet te achterhalen, waardoor meer mensen besmet raakten. Het is nu afwachten hoeveel mensen zich ziek melden bij het BOG of elders. Deze mensen zijn vervolgens ook weer in contact met anderen gekomen, zonder dat ze wisten dat zij het virus hadden.